"Локдаун — это крайняя мера". Ирья Лутсар рассказала, когда можно будет снять ограничения

Лутсар говорит, что в тот момент все другие меры по предотвращению распространения коронавируса исчерпали себя и ситуация была плачевной, в первую очередь в Таллинне, Харьюмаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа.

Вирусолог отмечает, что согласно международным данным, в странах, где ввели локдауны во время похожих ситуаций, было отмечено быстрое уменьшение заражения и нагрузки на больницы. Например, в Великобритании, Ирландии, Испании, Португалии и Литве, где локдаун действовал неделями без изменений (за исключением Британии, но там активным темпом продвигается вакцинация населения).

"Можно ли снять ограничения в Эстонии, когда и каким образом — все это зависит в первую очередь от того, как быстро мы достигнем понижения заражения, после чего, предположительно, снизится и нагрузка больниц, тогда моно будет использовать фокусированный подход, как было осенью", — сказала Лутсар.

Предпосылкой для этого может быть снижение доли положительных тестов на коронавирус ниже 10% с имеющихся сейчас 20%, добавила она.

"В ситуации, когда нет положительных изменений в показателях заражения, начинать смягчать ограничения кажется преждевременным. Это лишит смысла все предыдущие усилия", — подвела итог она.