Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1429 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 837 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 626 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 188, в Ляэне-Вирумаа — 79, в Пярнумаа — 69, в Тартумаа — 61, в Рапламаа — 29 новых положительных тестов. В Ярвамаа и Вильяндимаа прибавилось по 22, на Сааремаа — 19, в Вырумаа — 18, в Йыгевамаа — 15, на Хийумаа и в Валгамаа — по девять, в Ляэнемаа — четыре и в Пылвамаа — два новых случая заражения. У 46 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1468,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,8%.

За сутки в больницах открыли 78 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 692 пациента.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 177 457 человек, две дозы получили 58 143 человека.

Новость дополняется.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.