Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1429 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 837 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 626 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 188, в Ляэне-Вирумаа — 79, в Пярнумаа — 69, в Тартумаа — 61, в Рапламаа — 29 новых положительных тестов. В Ярвамаа и Вильяндимаа прибавилось по 22, на Сааремаа — 19, в Вырумаа — 18, в Йыгевамаа — 15, на Хийумаа и в Валгамаа — по девять, в Ляэнемаа — четыре и в Пылвамаа — два новых случая заражения. У 46 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1468,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,8%.

По состоянию на утро 25 марта в больницах находится 692 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 71 пациент, из которых на управляемом дыхании 48 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 78. Домой выписали 48 человек, 19 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 13 зараженных коронавирусом — 96-летняя женщина, 93-летний мужчина, 92-летняя женщина, 86-летний мужчина, 83-летняя женщина, 82-летняя женщина, 79-летние мужчина и женщина, две 78-летние женщины, 74-летний мужчина, 65-летняя женщина и 60-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 836 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5 142 истории болезни COVID-19 с 4 948 пациентами.

По состоянию на 25 марта выздоровело 71 376 человек. Из них история болезни 49 792 человек (69,8%) завершена, у 21 584 человек (30,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.