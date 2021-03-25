Кая Каллас получила порцию критики за высказывание о продлении локдауна в Эстонии на лето

Как говорит лидер оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме, правительство само выпустило ситуацию из-под контроля, и такие сигналы не идут на пользу.

"Это выглядит так, что у нас есть правительство, которое проделывает героическую работу, и есть плохие предприниматели или плохие люди. Они ничего не понимают и им нужно постоянно угрожать или каким-то образом их наказывать. Я не считаю это самым разумным в условиях кризиса", — объясняет Хельме.

Для присяжного адвоката Пауля Кереса подобные заявления выглядят неуместным запугиванием. Председатель правления Союзов и ресторанов Айн Кярп в целом согласен с позицией премьер-министра, но сомневается, что ее посыл достигнет нужного адресата.

"Сам сектор не заслуживает такой угрозы, которую мы все время выслушиваем. Для нас жизненно важно, чтобы сектор был открыт, и туристы могли бы вернуться в Эстонию. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы помочь открыть государственные границы", — говорит Кярп.

Как ранее писал Delfi, премьер-министр Кая Каллас написала в Facebook, что уровень заражения в Эстонии все еще продолжает расти.

"Установленный во время принятия широкомасштабных ограничений оптимистичный прогноз, что к середине апреля заражение станет ниже 500 человек в день, начинает ускользать. Если распространение вируса не остановится, то локдаун в Эстонии может продлиться все лето — как у нашего южного соседа Латвии еще с ноября", — написала Каллас.