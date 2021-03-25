Новости Эстонии
25.03.2021, 08:30

Кая Каллас получила порцию критики за высказывание о продлении локдауна в Эстонии на лето

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Facebook on küll kõikvõimas, kuid mitte piisav, et edastada kriisis oleva riigi rahvale peaministri pöördumist.
Facebook on küll kõikvõimas, kuid mitte piisav, et edastada kriisis oleva riigi rahvale peaministri pöördumist.
Foto: Andres Putting
Недавнее заявление премьер-министра о том, что если распространение коронавируса не остановится, то в Эстонии и летом будет действовать локдаун, вызвало критику со стороны общественности и парламентской оппозиции, пишет rus.err.ee.

Как говорит лидер оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме, правительство само выпустило ситуацию из-под контроля, и такие сигналы не идут на пользу.

"Это выглядит так, что у нас есть правительство, которое проделывает героическую работу, и есть плохие предприниматели или плохие люди. Они ничего не понимают и им нужно постоянно угрожать или каким-то образом их наказывать. Я не считаю это самым разумным в условиях кризиса", — объясняет Хельме.

Для присяжного адвоката Пауля Кереса подобные заявления выглядят неуместным запугиванием. Председатель правления Союзов и ресторанов Айн Кярп в целом согласен с позицией премьер-министра, но сомневается, что ее посыл достигнет нужного адресата.

"Сам сектор не заслуживает такой угрозы, которую мы все время выслушиваем. Для нас жизненно важно, чтобы сектор был открыт, и туристы могли бы вернуться в Эстонию. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы помочь открыть государственные границы", — говорит Кярп.

Как ранее писал Delfi, премьер-министр Кая Каллас написала в Facebook, что уровень заражения в Эстонии все еще продолжает расти.

"Установленный во время принятия широкомасштабных ограничений оптимистичный прогноз, что к середине апреля заражение станет ниже 500 человек в день, начинает ускользать. Если распространение вируса не остановится, то локдаун в Эстонии может продлиться все лето — как у нашего южного соседа Латвии еще с ноября", — написала Каллас.

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