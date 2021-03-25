На выходных в Ида-Вирумаа пройдет дополнительная вакцинация пожилого населения

Всего для вакцинации в субботу и воскресенье в трех медицинских центрах имеется 2000 доз вакцины Moderna против вируса COVID-19. В Нарве вакцинацией занимаются Нарвская больница и Нарвский центр семейной медицины, в Силламяэ вакцинация проходит в Силламяэском медицинском центре Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus (семейные врачи), а люди из группы риска в Нарва-Йыэсуу вакцинируются договорным партнером Больничной кассы Tervisekeskus Corrigo.

Майви Парв, член Правления Больничной кассы, сообщила, что в эти выходные будет проводиться вакцинация для пациентов в возрасте старше 70 лет, входящих в группу риска в связи с их болезнью и возрастом, поскольку показатели инфицирования в Ида-Вирумаа были очень высоким еще с Рождества, и вакцинация — лучшая возможность защитить пожилых людей от COVID-19. ”Важно знать, что человек может забронировать время для вакцинации несколькими способами: во-первых, люди могут самостоятельно выбрать время вакцинации в дигитальной регистратуре digilugu.ee, также можно забронировать самостоятельно по нижеприведенным телефонным номерам, также и семейные врачи будут звонить людям. Другими словами, есть несколько способов пригласить людей на вакцинацию”, — добавила Парв.

Нарвская больница планирует вакцинировать в выходные дни до 800 человек, Нарвский центр семейной медицины — 400 человек, Силламяэский медицинский центр Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus — 100, а медицинский центр Tervisekeskus Corrigo — 400. Важно знать, что если человек получил первую дозу вакцины, он может получить и вторую дозу.

Время для вакцинации также можно забронировать самостоятельно по нижеприведенным телефонным номерам, также необходимо позвонить по этим же номерам в выходные дни в случае, если оказалось, что человек не может прийти на вакцинацию в назначенное время.

Записаться на вакцинацию в Нарвской больнице можно с 9:00 до 17:00 часов по телефону 356 1144.

В Нарвский центр семейной медицины можно позвонить для регистрации по номеру 35 614 50.