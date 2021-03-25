На выходных в Ида-Вирумаа пройдет дополнительная вакцинация пожилого населения(2)
Всего для вакцинации в субботу и воскресенье в трех медицинских центрах имеется 2000 доз вакцины Moderna против вируса COVID-19. В Нарве вакцинацией занимаются Нарвская больница и Нарвский центр семейной медицины, в Силламяэ вакцинация проходит в Силламяэском медицинском центре Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus (семейные врачи), а люди из группы риска в Нарва-Йыэсуу вакцинируются договорным партнером Больничной кассы Tervisekeskus Corrigo.
Майви Парв, член Правления Больничной кассы, сообщила, что в эти выходные будет проводиться вакцинация для пациентов в возрасте старше 70 лет, входящих в группу риска в связи с их болезнью и возрастом, поскольку показатели инфицирования в Ида-Вирумаа были очень высоким еще с Рождества, и вакцинация — лучшая возможность защитить пожилых людей от COVID-19. ”Важно знать, что человек может забронировать время для вакцинации несколькими способами: во-первых, люди могут самостоятельно выбрать время вакцинации в дигитальной регистратуре digilugu.ee, также можно забронировать самостоятельно по нижеприведенным телефонным номерам, также и семейные врачи будут звонить людям. Другими словами, есть несколько способов пригласить людей на вакцинацию”, — добавила Парв.
Нарвская больница планирует вакцинировать в выходные дни до 800 человек, Нарвский центр семейной медицины — 400 человек, Силламяэский медицинский центр Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus — 100, а медицинский центр Tervisekeskus Corrigo — 400. Важно знать, что если человек получил первую дозу вакцины, он может получить и вторую дозу.
Время для вакцинации также можно забронировать самостоятельно по нижеприведенным телефонным номерам, также необходимо позвонить по этим же номерам в выходные дни в случае, если оказалось, что человек не может прийти на вакцинацию в назначенное время.
Записаться на вакцинацию в Нарвской больнице можно с 9:00 до 17:00 часов по телефону 356 1144.
В Нарвский центр семейной медицины можно позвонить для регистрации по номеру 35 614 50.
Медицинский центр Corrigo проводит вакцинацию в Нарва-Йыэсуу. Забронировать время для вакцинации можно в общегосударственной дигитальной регистратуре digilugu.ee, или позвонив по телефону 333 1100 в будние дни с 8:00 до 16:30, а в выходные дни — по телефону 5389 3520.
С Силламяэским медицинским центром Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus можно связаться по телефону 392 5805.
Всего в регистрах семейных врачей в Нарве сейчас 6200 пациентов, входящих в группы риска, возраст которых 70 лет и старше. Таких пациентов около 250 в Нарва-Йыэсуу и около 1600 в Силламяэ.
Ответы на общие вопросы, связанные с вакцинацией, можно найти на kriis.ee или по телефону 1247. Если у вас возникнут более конкретные вопросы, касающиеся вашего собственного здоровья, вы можете обратиться к своему семейному врачу или можно проконсультироваться по информационному телефону службы семейных врачей 1220.
Как забронировать время для вакцинации от COVID-19 в системе дигитальной регистратуры?
• Войдите в общегосударственную систему дигитальной регистратуры ( www.digiregistratuur.ee или www.digilugu.ee ).
• Аутентифицируйте себя с помощью Smart-ID, Mobile-ID или ID-карты.
• Если вы в настоящее время входите в целевую группу людей, которые должны быть вакцинированы, при входе в систему на главной странице появится соответствующее уведомление.
• Система автоматически переведет вас на страницу поиска свободного времени в дигирегистратуре, когда оказатель медицинских услуг сделает свое время для визитов общедоступным.
• Как только вы найдете подходящее вам свободное время для регистрации, вы сможете сразу забронировать его через общегосударственную дигитальную регистратуру.
• Обязательно приходите на вакцинацию вовремя и в случае, если по какой-либо причине вы не можете приехать вовремя, обязательно заранее проинформируйте об этом медицинское учреждение.