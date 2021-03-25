ВИДЕО: Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу
Хозяева поля имели огромное территориальное преимущество (процент владения мячом 77-23, удары 9-1), однако этот перевес не позволил им порадова ть своих болельщиков.
На 33-й минуте Альваро Мората открыл счет в матче, но вскоре после перерыва греки реализовали пенальти. Испанцы продолжали осаждать штрафную площадь соперника, но забить победный мяч так и не смогли.
Другие гранды мирового футбола подобных ошибок избежали. Один из главных неудачников ЧМ-2018 Германия победила дома Исландию - 3:0 (2:0).
Чемпионат мира (отборочный турнир)
Группа В
Испания - Греция 1:1
Швеция - Грузия 1:0
Группа С
Болгария - Швейцария 1:3
Италия - Северная Ирландия 2:0
Группа F
Израиль - Дания 0:2
Молдавия - Фареры 1:1
Шотландия - Австрия 2:2
Группа I
Андорра - Албания 0:1
Англия - Сан-Марино 5:0
Венгрия - Польша 3:3
Группа J
Германия - Исландия 3:0
Лихтенштейн - Армения 0:1
Румыния - Северная Македония 3:2