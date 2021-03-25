ВИДЕО: Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу

Хозяева поля имели огромное территориальное преимущество (процент владения мячом 77-23, удары 9-1), однако этот перевес не позволил им порадова ть своих болельщиков.

На 33-й минуте Альваро Мората открыл счет в матче, но вскоре после перерыва греки реализовали пенальти. Испанцы продолжали осаждать штрафную площадь соперника, но забить победный мяч так и не смогли.

Другие гранды мирового футбола подобных ошибок избежали. Один из главных неудачников ЧМ-2018 Германия победила дома Исландию - 3:0 (2:0).

Чемпионат мира (отборочный турнир)

Группа В

Испания - Греция 1:1

Швеция - Грузия 1:0

Группа С

Болгария - Швейцария 1:3

Италия - Северная Ирландия 2:0

Группа F

Израиль - Дания 0:2

Молдавия - Фареры 1:1

Шотландия - Австрия 2:2

Группа I

Андорра - Албания 0:1

Англия - Сан-Марино 5:0

Венгрия - Польша 3:3

Группа J

Германия - Исландия 3:0

Лихтенштейн - Армения 0:1

Румыния - Северная Македония 3:2