25.03.2021, 05:15
СЕГОДНЯ: Испания, Италия, Англия и Германия начинают отборочный цикл
Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht
Программу первого тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу завершают 13 матчей. Борьбу за путевки в Катар начинают гранды мирового футбола.
Группа В
21:45 Испания - Греция
21:45 Швеция - Грузия
Группа С
19:45 Болгария - Швейцария
21:45 Италия - Северная Ирландия
Группа F
19:00 Израиль - Дания
21:45 Молдавия - Фареры
21:45 Шотландия - Австрия
Группа I
21:45 Андорра - Албания
21:45 Англия - Сан-Марино
21:45 Венгрия - Польша
Группа J
21:45 Германия - Исландия
21:45 Лихтенштейн - Армения
21:45 Румыния - Северная Македония