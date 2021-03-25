Футбол
25.03.2021, 05:15

СЕГОДНЯ: Испания, Италия, Англия и Германия начинают отборочный цикл

 
Eesti - Saksamaa jalgpall
Eesti - Saksamaa jalgpall
Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht
Программу первого тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу завершают 13 матчей. Борьбу за путевки в Катар начинают гранды мирового футбола.

Группа В
21:45 Испания - Греция
21:45 Швеция - Грузия

Группа С
19:45 Болгария - Швейцария
21:45 Италия - Северная Ирландия

Группа F
19:00 Израиль - Дания
21:45 Молдавия - Фареры
21:45 Шотландия - Австрия

Группа I
21:45 Андорра - Албания
21:45 Англия - Сан-Марино
21:45 Венгрия - Польша

Группа J
21:45 Германия - Исландия
21:45 Лихтенштейн - Армения
21:45 Румыния - Северная Македония

Оставить комментарий Читать комментарии