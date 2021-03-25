Футбол
25.03.2021, 23:45

Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу

 
Hispaania vs Kreeka
Hispaania vs Kreeka
AFP
Завершился первый тур отборочнорго цикла чемпионата Европы по футболу. Неудачно начала турнир сборная Испании, не сумевшая обыграть дома Грецию - 1:1 (1:0).

Хозяева поля имели огромное территориальное преимущество (процент владения мячом 77-23, удары 9-1), но добиться победы они так и не смогли.

На 33-й минуте Альваро Мората открыл счет в матче, но вскоре после перерыва греки реализовали пенальти. Испанцы продолжали осаждать штрафную площадь соперника, но забить победный мяч так и не смогли.

Чемпионат мира (отборочный турнир)
Группа В
Испания - Греция 1:1
Швеция - Грузия 1:0

Группа С
Болгария - Швейцария 1:3
Италия - Северная Ирландия 2:0

Группа F
Израиль - Дания 0:2
Молдавия - Фареры 1:1
Шотландия - Австрия 2:2

Группа I
Андорра - Албания 0:1
Англия - Сан-Марино 5:0
Венгрия - Польша 3:3

Группа J
Германия - Исландия 3:0
Лихтенштейн - Армения 0:1
Румыния - Северная Македония 3:2

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