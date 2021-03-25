Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу

Хозяева поля имели огромное территориальное преимущество (процент владения мячом 77-23, удары 9-1), но добиться победы они так и не смогли.

На 33-й минуте Альваро Мората открыл счет в матче, но вскоре после перерыва греки реализовали пенальти. Испанцы продолжали осаждать штрафную площадь соперника, но забить победный мяч так и не смогли.