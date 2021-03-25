25.03.2021, 23:45
Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу
AFP
Завершился первый тур отборочнорго цикла чемпионата Европы по футболу. Неудачно начала турнир сборная Испании, не сумевшая обыграть дома Грецию - 1:1 (1:0).
Хозяева поля имели огромное территориальное преимущество (процент владения мячом 77-23, удары 9-1), но добиться победы они так и не смогли.
На 33-й минуте Альваро Мората открыл счет в матче, но вскоре после перерыва греки реализовали пенальти. Испанцы продолжали осаждать штрафную площадь соперника, но забить победный мяч так и не смогли.
Чемпионат мира (отборочный турнир)
Группа В
Испания - Греция 1:1
Швеция - Грузия 1:0
Группа С
Болгария - Швейцария 1:3
Италия - Северная Ирландия 2:0
Группа F
Израиль - Дания 0:2
Молдавия - Фареры 1:1
Шотландия - Австрия 2:2
Группа I
Андорра - Албания 0:1
Англия - Сан-Марино 5:0
Венгрия - Польша 3:3
Группа J
Германия - Исландия 3:0
Лихтенштейн - Армения 0:1
Румыния - Северная Македония 3:2