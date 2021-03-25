СЕГОДНЯ: Как сыграет первый матч после секс-скандала "Калью"?

Если вильяндисцы уже успели провести в нынешнем сезоне два матча в чемпионате страны, то для "Калью" это будет первый официальный поединок в новом сезоне.

Секс-скандал оставил "Калью" без главного спонсора

Совсем недавно ныммеский клуб оказался в эпицентре секс-скандала с бразильским тренером Фредо Гетулио Аурелио. Футбольный союз наложил на него бессрочную дисквалификацию, а "Калью" понес ощутимые финансовые потери.

Год назад ныммеский клуб подписал с интернет-букмекером Paf спонсорский договор. За 4 года букмекеры собирались выделить "Калью" 340 000 евро, однако из-за секс-скандала с участием бразильского тренера договор был досрочно прерван по инициативе Paf в середине марта.

"Левадия" ждет соперника в полуфинале

Восполнить финансовые потери "Калью" сможет, если пробьется в новый еврокубковый турнир Лигу конференций. Но чтобы попасть в него, ныммесцам нужно обязательно выиграть Кубок Эстонии.

Задача, прямо скажем, непростая, поскольку о завоевании кубкового трофея мечтает и "Левадия". У бело-зеленых пока тоже нет пропуска на международную арену. Чтобы попасть в Лигу конференций, "Левадия" в межсезонье серьезно укрепила свой состав.

Интересно, что победитель четвертьфинальной пары Кубка Эстонии "Калью" - "Тулевик" в 1/2 финала сыграет с "Левадией". В другой паре путевку в финал будут оспаривать "Флора" и нарвский "Транс". Полуфиналы Кубка Эстонии пройдут 11-12 мая.