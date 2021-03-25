После секс-скандала и потери спонсора "Калью" вылетел из Кубка Эстонии

Если вильяндисцы уже успели провести в нынешнем сезоне два матча в чемпионате страны, то для "Калью" кубковый матч был первым официальным поединком в сезоне.

Красная карточка в первом тайме

Обслуживать четвертьфинальный поединок Кубка Эстонии в Лиллекюла ЭФС доверил арбитру Сийму Ринкену, который в июне прошлого года стал главным героем поединка "Пайде" с нарвским "Трансом". Тогда судья придумал несуществующий пенальти в ворота нарвитян и был на некоторое время отстранен от судейства.

В кубковом поединке Ринкену тоже пришлось принимать непростое решение. На 30-й минуте нападающий "Калью" Александр Волков в центре поля совершил фол против игрока "Тулевика". Ринкен не осмелился вынести приговор нарушителю правил, а побежал советоваться с 28-летней ассистенткой Каролин Кайвоя, которая ранее выступала за "Левадию".

После короткого совещания Волкову показали красную карточку, а пострадавший игрок "Тулевика" отыграл на поле все 120 минут.

Гол с углового

Счет в матче был открыт лишь в середине второго тайма. Вильяндисец Херол Рийберг искусно закрутил мяч прямо от углового флажка и застал врасплох голкипера ныммесцев Сергея Лепметса.

"Калью" сумел избежать поражения в основное время на 94-й минуте. Новобранец ныммесцев белорус Михаил Бабичев прекрасным ударом из-за штрафной площади восстановил равновесие.

Для определения победителя было назначено дополнительное время. Судьбу встречи решил еще один стандарт в исполнении "Тулевика". Навесную передачу в штрафную площадь на 113-й минуте замкнул нигериец Огунгбе.

В полуфинале Кубка Эстонии "Тулевик" сразится с "Левадией", а "Флора" сыграет с нарвским "Трансом". Полуфинальные матчи пройдут 11-12 мая.

Секс-скандал оставил "Калью" без главного спонсора

Вылет из Кубка Эстонии стал очередным звеном неудач "Калью" на старте нынешнего сезона.