ВИДЕО: Первое золото чемпионата мира завоевали российские фигуристы

После короткой программы дебютанты мирового первенства занимали третье место, но произвольную программу петербургские фигуристы выполнили ведиколепно. Они перекрыли свой личный рекорд сразу на 16 баллов (!) и заслуженно завоевали золотые медали.

🥇😍 What a skate! Anastasia Mishina and Aleksandr Galliamov skate clean and with all their heart to take home the World title from the ISU World Figure Skating Championships 2021!



Final results: https://t.co/VRvi0nmoRc#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/wlEKChWBGP — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 25, 2021

Интересно, что на чемпионате России, который проходил в декабре, подопечные Тамары Москвиной и Артура Минчука, заняли лишь 4-е место.

Российские фигуристы впервые с 2013 года стали чемпионами мира в парном катании. Тогда победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Серебро в Стокгольме досталось победителям предыдущего чемпионата мира Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) - 225,71. Лидировавшая после короткой программы российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский удостоена бронзовых медалей - 217,63.

Завоевав два призовых места, россияне получили максимальную квоту в парном катании на Олимпиаду-2022. В Пекине Россию будут представлять три пары.

Чемпионат мира - Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 227,59

2. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 225,71

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 217,63

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 212,76

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 201,18

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 195,29