ВИДЕО: Первое золото чемпионата мира досталось российским фигуристам(4)
Интересно, что на чемпионате России, который проходил в декабре, подопечные Тамары Москвиной и Артура Минчука, заняли лишь 4-е место.
Российские фигуристы впервые с 2013 года стали чемпионами мира в парном катании. Тогда победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Серебро в Стокгольме досталось победителям предыдущего чемпионата мира Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) - 225,71. Лидировавшая после короткой программы российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский удостоена бронзовых медалей - 217,63.
Завоевав два призовых места, россияне получили максимальную квоту в парном катании на Олимпиаду-2022. В Пекине Россию будут представлять три пары.
Чемпионат мира - Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 227,59
2. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 225,71
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 217,63
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 212,76
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 201,18
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 195,29