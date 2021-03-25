СЕГОДНЯ: Кому достанется первое золото чемпионата мира у фигуристов?

Неудачно выступили в короткой прогорамме чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов, занявшие лишь 4-е место. Опытные фигуристы были оштрафованы на один балл за перебор времени. К тому же партнерша допустила ошибку во время параллельного прыжка. Российский дуэт становился бронзовым и серебряным призером чемпионатов мира, но подняться на высшую ступень пьедестала почета ему, похоже, снова не удастся.