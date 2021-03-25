Зимние виды
25.03.2021, 03:10

СЕГОДНЯ: Кому достанется первое золото чемпионата мира у фигуристов?

 
Alexandra Boikova (R) ja Dmitry Kozlovsky
Alexandra Boikova (R) ja Dmitry Kozlovsky
TASS
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме, первые медали будут разыграны в парном катании.

После исполнения короткой программы лидерство захватил российский дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Действующие чемпионы Европы на два с половиной балла опережают победителей последнего чемпионата мира - Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай).

Неудачно выступили в короткой прогорамме чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов, занявшие лишь 4-е место. Опытные фигуристы были оштрафованы на один балл за перебор времени. К тому же партнерша допустила ошибку во время параллельного прыжка. Российский дуэт становился бронзовым и серебряным призером чемпионатов мира, но подняться на высшую ступень пьедестала почета ему, похоже, снова не удастся.

Чемпионат мира - пары (короткая программа)

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16

2. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 77,62

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 71,46

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 71,32

6. Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк (США) – 64,94

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