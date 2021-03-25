СЕГОДНЯ: Кому достанется первое золото чемпионата мира у фигуристов?
После исполнения короткой программы лидерство захватил российский дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Действующие чемпионы Европы на два с половиной балла опережают победителей последнего чемпионата мира - Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай).
Неудачно выступили в короткой прогорамме чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов, занявшие лишь 4-е место. Опытные фигуристы были оштрафованы на один балл за перебор времени. К тому же партнерша допустила ошибку во время параллельного прыжка. Российский дуэт становился бронзовым и серебряным призером чемпионатов мира, но подняться на высшую ступень пьедестала почета ему, похоже, снова не удастся.
Чемпионат мира - пары (короткая программа)
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16
2. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 77,62
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 71,46
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 71,32
6. Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк (США) – 64,94