Первое золото чемпионата мира досталось российским фигуристам

Anastasia Mishina ja Aleksandr Galliamov AP

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме, первый комплект наград разыгран в парном катании. Золотые медали завоевали российские фигуристы Анастасия Мишина/Александр Галлямов 227,59.