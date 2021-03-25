Зимние виды
25.03.2021, 22:55

Первое золото чемпионата мира досталось российским фигуристам

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Anastasia Mishina ja Aleksandr Galliamov
Anastasia Mishina ja Aleksandr Galliamov
AP
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме, первый комплект наград разыгран в парном катании. Золотые медали завоевали российские фигуристы Анастасия Мишина/Александр Галлямов 227,59.

После короткой программы дебютанты мирового первенства занимали третье место, но в произвольной программе питерские фигуристы перекрыли свой личный рекорд сразу на 16 баллов (!) и заслуженно завоевали золотые медали.

Серебро досталось победителям предыдущего чемпионата мира Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) - 225,71. Лидировавшая после короткой программы российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский удостоена бронзовых медалей - 217,63.

Завоевав два призовых места, россияне получили максимальную квоту в парном катании на Олимпиаду-2022. В Пекине Россию будут представлять три пары.

Чемпионат мира - Пары

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 227,59

2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 225,71

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 217,63

4. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 212,76

5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 201,18

6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 195,29

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