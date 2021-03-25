Первое золото чемпионата мира досталось российским фигуристам(2)
После короткой программы дебютанты мирового первенства занимали третье место, но в произвольной программе питерские фигуристы перекрыли свой личный рекорд сразу на 16 баллов (!) и заслуженно завоевали золотые медали.
Серебро досталось победителям предыдущего чемпионата мира Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) - 225,71. Лидировавшая после короткой программы российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский удостоена бронзовых медалей - 217,63.
Завоевав два призовых места, россияне получили максимальную квоту в парном катании на Олимпиаду-2022. В Пекине Россию будут представлять три пары.
Чемпионат мира - Пары
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 227,59
2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 225,71
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 217,63
4. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 212,76
5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 201,18
6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 195,29