Таллинн начнет выплачивать своим жителям пособие за первый день больничного

”Из-за высокого распространения коронавирусной инфекции мы сделали правительству ЭР предложение компенсировать людям больничные уже с первого дня, поскольку вирус сейчас распространяется именно на рабочих местах, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Поскольку вирус по-прежнему широко распространяется, мы приняли решение начать выплату пособий от города. Наша цель — препятствовать распространению вируса в Таллинне и поощрить людей оставаться дома уже при первых симптомах заболевания”.

Размер средней ставки суточной компенсации, выплачиваемой Больничной кассой жителю Таллинна, составляет 26,7 евро.

”Исходя из этого, мы решили установить жителям Таллинна ставкой компенсации за первый день больничного 30 евро, независимо от размера дохода, — пояснил мэр. — Прежде всего, пособие предназначено для людей с низкими доходами, но ходатайствовать о нем могут все вышедшие на больничный”.

Ходатайствовать о пособии на первый день болезни можно уже с 25 марта в случае, если открыт больничный лист. По первоначальным планам, это пособие планируется выплачивать таллиннцам до конца апреля, но в случае необходимости мера помощи будет продлена. Изменения в условиях и порядке выплаты социального пособия сначала должно одобрить Горсобрание. Для получения пособия человек должен сам подать заявление в среде столичных электронных услуг, также о нем можно ходатайствовать задним числом, с 15 апреля, в электронной среде или зале обслуживания районной управы.

Получать пособие могут зарегистрированные жители Таллинна. В случае заболевания работник сначала обращается к семейному врачу, который открывает больничный лист. Работодатель предоставляет в Больничную кассу необходимые данные и подтверждает больничный. Затем в инфосистеме универсальных пособий работник подает ходатайство. Система проверяет данные места жительства ходатая в Регистре народонаселения и данные больничного листа в инфосистеме Больничной кассы, а затем город производит человеку выплату.