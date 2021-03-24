ФОТО | Эстонские телеканалы получили бомбовые угрозы. Полиция: опасности не обнаружено

Из здания TV3 эвакуировали порядка 30 человек, саперы проверили здание и угрозы не обнаружили.

Также были проверены здания Kanal 2 ja ETV, там тоже угрозы не обнаружено.

”Мы всегда реагируем на такие сообщения без промедления и с большими силами. Если существует возможная опасность сразу в нескольких местах, то мы одновременно отправляем патрули в эти подверженные опасности места. Полиция ведет поиски того, кто сообщил об угрозе”, — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн.

Как сообщает Reporter, угроза взрыва поступила всем эстонским телеканалам. "Как видно, в нашем доме полицейские. На втором этаже саперы с собакой", — сообщил корреспондент передачи Reporter Юрген Фогел на Kanal 2.

Новый выпуск ”Duubel” на TV3 сегодня не выйдет, вместо этого будет показан повтор вчерашней передачи.

Ведущие "Duubel" Яарек Касар и Йоель Острат вышли в прямой эфир на своей странице в Facebook и сообщили, что с ними все в порядке и не нужно беспокоиться.

У здания ERR тоже несколько полицейских машин.

Дополняется.