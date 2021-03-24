24.03.2021, 20:16
Эстонские телеканалы получили бомбовые угрозы(12)
Foto: Madis Veltman
В среду вечером три местных телеканала - TV3, Kanal 2 и ERR - получили бомбовые угрозы. Всех работников из домов телевидения эвакуируют, в сети вещания могут быть нарушения.
Как сообщает Reporter, угроза взрыва поступила всем эстонским телеканалам. "Как видно, в нашем доме полицейские. На втором этаже саперы с собакой", - сообщил корреспондент передачи Reporter Юрген Фогел на Kanal 2.
Новый выпуск “Duubel” на TV3 сегодня не выйдет, вместо этого будет показан повтор вчерашней передачи.
Ведущие "Duubel" Яарек Касар и Йоель Острат вышли в прямой эфир на своей странице в Facebook и сообщили, что с ними все в порядке и не нужно беспокоиться.
У здания ERR тоже несколько полицейских машин.
Дополняется.