Мошенники от имени Swedbank распространяют в соцсетях рекламу, призывая делать инвестиции

Swedbank обращает внимание, что банк никогда не просит людей делиться своими личными данными и не призывает делать инвестиции в конкретные фонды.

"Мы проводим обучения, на которых даём теоретические знания об инвестировании и учим принимать самостоятельные решения в этой области", — предупреждают в Swedbank.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.