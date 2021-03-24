24.03.2021, 20:05
Мошенники от имени Swedbank распространяют в соцсетях рекламу, призывая делать инвестиции
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В соцсетях от имени Swedbank начала распространяться реклама, в которой людей призывают переводить деньги на инвестиционный счёт, а также запрашивают личные данные.
Swedbank обращает внимание, что банк никогда не просит людей делиться своими личными данными и не призывает делать инвестиции в конкретные фонды.
"Мы проводим обучения, на которых даём теоретические знания об инвестировании и учим принимать самостоятельные решения в этой области", — предупреждают в Swedbank.
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