Каковы интересы китайской разведки в Эстонии?

На прошлой неделе вступило в силу решение суда, ставшее первым подобным прецедентом в Эстонии. Океанолог Тармо Кыутс был приговорён к трём годам лишения свободы за сотрудничество с китайской военной разведкой. Прежде в Эстонии случались приговоры только в отношении тех, кто вёл разведывательную деятельность в пользу России.

— Первым делом отметим, что Тармо Кыутс океанолог и не имеет никакого отношения к адмиралу Тармо Кыутсу, который является его полным тёзкой. Насколько большой доступ имел океанолог к государственным секретам или гостайнам?

— По закону людям, которые работают в Рийгикогу, в правительстве, которым данные нужны по долгу службы, даётся доступ к гостайне. Выдают разрешения разной степени, которые дают право знакомиться с разной информацией, например, с секретной или с совершенно секретной. Я не знаю наверняка, но думаю, что у Кыутса был ограниченный доступ к информации, так как он был в составе научных групп и организаций, работавших в штаб-квартире в Брюсселе или в La Spezia в Италии, где находится морская исследовательская военная база НАТО. Он довольно известный учёный.

— Госпрокурор отметила, что Кыутс за свою тайную деятельность заработал 17 тысяч евро за три года. Это немного. Получается, что деньги не были главной целью. А что могло его мотивировать, как его вообще завербовали китайцы?

— Я повторю то, что было сказано в прессе, он слишком поздно понял, что его обвели вокруг пальца. И его ошибкой было то, что он не пошёл в КаПо сразу, как только понял это, а где-то скрылся.

— Как происходит вербовка?