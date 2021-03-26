Каковы интересы китайской разведки в Эстонии?
На прошлой неделе вступило в силу решение суда, ставшее первым подобным прецедентом в Эстонии. Океанолог Тармо Кыутс был приговорён к трём годам лишения свободы за сотрудничество с китайской военной разведкой. Прежде в Эстонии случались приговоры только в отношении тех, кто вёл разведывательную деятельность в пользу России.
— Первым делом отметим, что Тармо Кыутс океанолог и не имеет никакого отношения к адмиралу Тармо Кыутсу, который является его полным тёзкой. Насколько большой доступ имел океанолог к государственным секретам или гостайнам?
— По закону людям, которые работают в Рийгикогу, в правительстве, которым данные нужны по долгу службы, даётся доступ к гостайне. Выдают разрешения разной степени, которые дают право знакомиться с разной информацией, например, с секретной или с совершенно секретной. Я не знаю наверняка, но думаю, что у Кыутса был ограниченный доступ к информации, так как он был в составе научных групп и организаций, работавших в штаб-квартире в Брюсселе или в La Spezia в Италии, где находится морская исследовательская военная база НАТО. Он довольно известный учёный.
— Госпрокурор отметила, что Кыутс за свою тайную деятельность заработал 17 тысяч евро за три года. Это немного. Получается, что деньги не были главной целью. А что могло его мотивировать, как его вообще завербовали китайцы?
— Я повторю то, что было сказано в прессе, он слишком поздно понял, что его обвели вокруг пальца. И его ошибкой было то, что он не пошёл в КаПо сразу, как только понял это, а где-то скрылся.
— Как происходит вербовка?
— Не только Эстония, но и запад, ещё со времён холодной войны, изучает советскую разведку, а теперь начинает понимать, как работает и китайская разведка. Культуры разные, традиции разные, методы разные, процедуры. Но для этих служб целью являются не только дипломаты, военные или люди, работающие на правительство. Целью может оказаться и учёный. То есть все люди, которые имеют полезную информацию. Так как его работа связана с морскими исследованиями, и он является одним из лучших учёных Эстонии в этой сфере.
— А что китайцев в этой сфере могло интересовать? Строительство тоннеля Таллинн—Хельсинки? Прокладка газопровода ”Северный поток-2”?
— Сами спросили, сами себе и ответили. Но точно я не знаю. Об этом можно много спекулировать. Кыутс выполнил большую работу в Финском заливе, изучая геологию. Стоимость проекта была около 15 миллиардов евро, и покупать за 17 тысяч евро самую лучшую информацию — исследования, выводы, данные — это странно.
— Обращает на себя внимание приговор. Ему дали три года. Тем, кто предавал в пользу России, давали куда больше, по 15-16 лет. Почему такой мягкий приговор?
— Я не думаю, что это мягкий приговор для учёного. У одного из тех, кому дали больший срок, был доступ ко всей информации, и он продавал всё, что мог, включая планы обороны. Эти люди продавали или военные тайны, или тайны внешней разведки, КаПо, имена людей. А то, что продавал Кыутс — это совсем другое дело, поэтому и наказание гораздо мягче. Я думаю, он не сообщил ничего такого, из-за чего наши союзники по НАТО или ЕС могли бы быть обеспокоены.
— О риске китайского вмешательства говорилось в паре ежегодников эстонской внешней разведки, и китайцы обижались на то, что их в чём-то могли обвинять. Это уже подтверждает то, что всё-таки специалисты были правы, когда указывали на это.
— Не знаю, читал ли Кыутс эти ежегодники. Он оказался историческим лицом, хоть и в негативном смысле, первой ласточкой. Но это не значит, что их больше не будет. Это длительный процесс. Учёных, политиков приглашают в Китай, там хорошие гостиницы, прекрасные ужины, проекты, приносящие прибыль, и спустя какое-то время после подобных ”подарков” начинают спрашивать, а может быть, в ответ тоже можно что-то получить?
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