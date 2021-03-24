В Рийгикогу обсудили вызванный коронавирусом кризис и компенсацию за больничные дни(1)
В своем вопросе Саар отметил, что согласно вчерашнему докладу ситуационного центра, 60 % очагов заражения — места работы. По его словам, в этом контексте очень важно, чтобы у людей не было дополнительного давления идти на работу больными, или с симптомами заболевания, а также чтобы у работодателя была мотивация, чтобы человек не приходил на работу зараженным. Саар сказал, что согласно расчетам Министерства финансов, компенсация больничного с первого дня означала бы 8,5 миллиона евро дополнительных расходов до конца этого года. Он спросил, планирует ли министр Ааб внести в рамках дополнительного бюджета предложение о поправках и выделить необходимые средства на компенсации больничного с первого дня.
Ааб ответил, что согласно действующему порядку, первый день больничного — это личная ответственность заболевшего, следующие дни со второго по пятый — ответственность работодателя, а последующие — ответственность Больничной кассы. Поправки вступили в силу 1 января в качестве временной меры и должны были действовать до конца апреля, но правительство представило Рийгикогу законопроект, согласно которому меры будут продлены до конца года. Он сказал, что вопросы, касающиеся начала действия компенсаций, то есть вопросы, затрагивающие Больничную кассу и ее бюджет, необходимо согласовывать с разными сторонами рынка труда — с представителями работодателей и представителями работников. ”У нас ушло очень много времени, чтобы добиться этой договоренности. Когда договоренность была достигнута, соответствующий законопроект был представлен Рийгикогу, — сказал Ааб. — Решение, о котором мы договорились с разными сторонами рынка труда, представлено в законопроекте. Его влияние в дополнительном бюджете составляет 12 миллионов евро”.
Министр подчеркнул, что в находящемся в производстве парламента законопроекте четко указано, что человек, который контактировал с заболевшим и остается в самоизоляции, получает компенсацию по больничному на тех же основаниях, что и заболевший. ”И это уже явный прогресс. Это позволяет как заболевшим COVID-19, так и контактировавшим с заболевшими лицам оставаться в изоляции. Это обеспечивает часть их доходов и смягчает удар по бюджету”, — уточнил он.
Аналогичный вопрос задал Яаку Аабу и Евгений Осиновский, по словам которого очаги заражения в рабочих коллективах — это то, чего можно было бы избежать.
”Я не говорю, что это предложение никуда не годится. Все, что поможет снизить количество контактов — полезно. Но всегда есть определенные ресурсы. И эти ресурсы нужно использовать. Например, использовать ресурсы Больничной кассы на покрытие непредвиденных расходов больниц, на лечение заболевших вирусом и т. д. Но у нас нет бездонного кошелька с деньгами. Приходится делать выбор. Если вы приняли такое решение, то можете выдвинуть соответствующее предложение”, — ответил Ааб.
Он так же добавил, что вчера правительство обсуждало, как помочь работодателям и предпринимателям, у которых нет возможности перевести людей на удаленную работу. ”Настоятельно рекомендуется, чтобы в каждом рабочем коллективе был уполномоченный по вопросам инфекционных заболеваний, кто-то из числа работников или из руководства, кто будет следить за ситуацией и создавать соответствующие указания для рабочего коллектива — как следить за дистанцией, в каких случаях носить маски. Также призываю предпринимателей смело обращаться в Департамент здоровья. Департамент готов предоставить консультацию. И я знаю, что некоторые местные самоуправления готовы совместно с Департаментом здоровья оказывать помощь рабочим коллективам и предпринимателям”, — сказал Ааб.
Яак Ааб также ответил на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера о кризисных мерах и на вопрос Рийны Сиккут о предотвращении распространения вируса.
Министр юстиции Марис Лаури ответила на вопрос Хелле-Мооники Хельме о возрасте сексуального согласия, на вопрос Мартина Хельме о защите несовершеннолетних, на вопрос Керт Кинго о правовом государстве и на вопрос Тармо Круузимяэ о повышении возраста сексуального согласия.
Министр культуры Аннели Отт ответила на вопрос Райво Тамма о дополнительном бюджете.
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