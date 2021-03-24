В Рийгикогу обсудили вызванный коронавирусом кризис и компенсацию за больничные дни

В своем вопросе Саар отметил, что согласно вчерашнему докладу ситуационного центра, 60 % очагов заражения — места работы. По его словам, в этом контексте очень важно, чтобы у людей не было дополнительного давления идти на работу больными, или с симптомами заболевания, а также чтобы у работодателя была мотивация, чтобы человек не приходил на работу зараженным. Саар сказал, что согласно расчетам Министерства финансов, компенсация больничного с первого дня означала бы 8,5 миллиона евро дополнительных расходов до конца этого года. Он спросил, планирует ли министр Ааб внести в рамках дополнительного бюджета предложение о поправках и выделить необходимые средства на компенсации больничного с первого дня.

Ааб ответил, что согласно действующему порядку, первый день больничного — это личная ответственность заболевшего, следующие дни со второго по пятый — ответственность работодателя, а последующие — ответственность Больничной кассы. Поправки вступили в силу 1 января в качестве временной меры и должны были действовать до конца апреля, но правительство представило Рийгикогу законопроект, согласно которому меры будут продлены до конца года. Он сказал, что вопросы, касающиеся начала действия компенсаций, то есть вопросы, затрагивающие Больничную кассу и ее бюджет, необходимо согласовывать с разными сторонами рынка труда — с представителями работодателей и представителями работников. ”У нас ушло очень много времени, чтобы добиться этой договоренности. Когда договоренность была достигнута, соответствующий законопроект был представлен Рийгикогу, — сказал Ааб. — Решение, о котором мы договорились с разными сторонами рынка труда, представлено в законопроекте. Его влияние в дополнительном бюджете составляет 12 миллионов евро”.