72 года с мартовской депортации. Сибирский ”рынок рабов”

Покинувшие Эстонию в конце марта 1949 г. 19 эшелонов направили в Омскую, Новосибирскую, Иркутскую область и Красноярский край. Некоторые группы также переместили в Кемеровскую, Карагандинскую, Томскую, Магаданскую область, Хабаровский край и Коми АССР. Изначально планировалось отправить часть людей в Якутскую АССР, но из-за плохих транспортных условий от этого плана отказались, хотя часть эстонцев попала в те края.

Из стран Балтии в целом больше всего депортированных увезли в Иркутскую и Омскую области, куда из Эстонии направили четыре эшелона из Выруского, Валгаского, Тартуского и Вильяндиского уездов. Больше эстонцев было вместе в Новосибирской области (девять эшелонов) и в Красноярском крае (шесть эшелонов). Здесь следует учитывать и дальнейшие изменения местоположения и перемещения, но в документах эти данные отражены довольно хаотично.

При разгрузке начальник эшелона передавал депортированных представителям местных комиссий, дальнейшее распределение в народе прозвали рынком рабов. Наряду с военными и чиновниками поглазеть на прибывших приходили всевозможные люди, в том числе те, кто покушался на вещи переселенцев. Некоторые люди признают, что их вещи пропали по пути или при разгрузке.

Высланным опять повторили, что они осуждены на пожизненное пребывание в Сибири и в случае побега им грозит 20-летнее наказание, после чего их переведут назад в тот же район. Основания для высылки навечно были установлены указом Президиума Верховного совета СССР от 26 ноября 1948 г. На основании этого документа высланных можно было держать в местах высылки вечно, без права на возвращение в прежнее место жительства. В случае побега или способствования побегу лицо надлежало привлечь к уголовной ответственности на основании статьи 82 уголовного кодекса РСФСР. Побег наказывался 20 годами каторги, однако позже применялась и более мягкая мера наказания — 10 лет лишения свободы.