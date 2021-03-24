Очередное разоблачение: AstraZeneca утаила от Евросоюза 29 миллионов доз вакцины

По словам представителей Европейского союза, итальянские власти обнаружили запас вакцин во время посещения расположенной недалеко от Рима фабрики, с которой у AstraZeneca подписан контракт на наполнение и оформление флаконов с вакциной от COVID-19.

Итальянские власти прибыли на объект после получения извещения от Европейской комиссии, которая обнаружила несоответствие между тем, что компания сообщала о производстве на предприятиях Европейского союза, и тем, что сообщали сами эти предприятия.

Наличие такого большого количества доз вызвало подозрения, что фармацевтическая компания пыталась найти способ экспортировать их или в Великобританию, или куда-то ещё, хотя Евросоюз потребовал от AstraZeneca не делать этого до тех пор, пока компания не выполнит свои обещания по внутренним поставкам.

Европейский союз должен был получить от AstraZeneca более 100 миллионов доз вакцины в первом квартале этого года, но получил только 16,6 миллиона. Сокращение поставок не позволило развернуть программу вакцинации в 27 странах-членах Евросоюза на должном уровне.

Больше всего возмущает Европейский союз то, что в то время как блоку приходится справляться со всеми трудностями, связанными с производственными сбоями, приводящими к сокращению поставок, AstraZeneca в обязательном порядке выполняет свой контракт с Великобританией.

AstraZeneca отрицает, что нарушила договор с ЕС. На прошлой неделе Евросоюз инициировал разбирательство по этому вопросу, задействовав механизм полюбовного урегулирования споров с AstraZeneca, но пока ничто не указывает на то, что какая-либо из сторон намерена обратиться в суд.

Евросоюз сделал попытку принудить AstraZeneca поставлять большее количество доз вакцины, введя в феврале систему разрешений на экспорт, но с тех пор, как требование вступило в силу, была задержана только одна небольшая партия AstraZeneca, отправленная в Австралию.