Работники передовой линии Olerex в массовом порядке отказываются от вакцинации. Компания грозит увольнениями

Olerex провела среди своих работников опрос, чтобы выяснить, сколько сотрудников готовы пройти вакцинацию от коронавируса. Результат был ошеломляющим. Три четверти работников передовой линии отказались от вакцинации.

”Мы не можем повесить табличку на двери заправочной станции: "Сотрудники заболели и находятся на карантине, сегодня мы закрыты"”, — прокомментировала менеджер по качеству и информации Olerex Кайри Коов.

”Как крупнейший продавец топлива в Эстонии, Olerex является поставщиком жизненно важных услуг, который обязан быть открытым в любом случае и в любое время, независимо от обстоятельств. Наш главный интерес — защитить наших сотрудников и клиентов и обеспечить предоставление жизненно важных услуг. Мы не можем подвергать опасности наших сотрудников, наших клиентов или наше обслуживание”, — сказала она.

Коов отмечает, что для компании важно, чтобы их сотрудники были вакцинированы.

Неделю назад компания рекомендовала сотрудникам проконсультироваться с семейным врачом и ознакомиться с информацией на vaktsineeri.ee, а также провела опрос среди работников, которые должны присутствовать на рабочем месте физически. Согласно результатам опроса, три четверти работников отказались от вакцинации.

На этой неделе компания напомнила работникам о необходимости регистрации на вакцинацию и призвала к взвешенному, а не эмоциональному решению.

Коов отмечает, что желание любого работодателя — не принуждать своего сотрудника, а защищать его. "Но согласно трудовому законодательству, мы обязаны сообщать сотруднику обо всех обстоятельствах, влияющих на трудовые отношения”, — отмечает она, добавляя, что работая в компании, предоставляющей жизненно важные услуги, сотрудники должны учитывать повышенные требования, а также учитывать тот факт, что они могут не соответствовать должности, согласно требованиям.

Компания Olerex провела консультацию с Трудовой инспекцией и обновила анализ рисков. На его основе кампания подготовила план действий и информировала работников.