Друзей России в Евросоюзе не осталось. Саммит лидеров ЕС не обещает Кремлю ничего хорошего

Последним, кто хотя бы с некоторым сомнением высказывался о новых санкциях против российских чиновников и силовиков, был венгерский премьер Виктор Орбан. Но это было в прошлом сентябре, и тон коротких и расплывчатых реплик Орбана нельзя было назвать дружественным по отношению к Москве.

После февральской встречи министров Жозеп Боррель объявил, что дальше ЕС будет выстраивать отношения с Москвой "по трем линиям": отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, что интересуют Евросоюз.

Лидеры стран Евросоюза не собираются принимать каких-то формальных решений относительно России — разве что поручат Жозепу Боррелю и его ведомству разработать новую стратегию отношений с Москвой. Но эта "стратегическая дискуссия", как ее назвали в повестке саммита, определит общий курс, коридор для которого уже очертили на совещаниях в январе и феврале министры иностранных дел.

Путин, согласно сообщению пресс-службы Кремля, снова заявил, что это Евросоюз неконструктивно себя ведет, а Россия готова к сотрудничеству.

Отношения находятся на новой низшей точке, констатировал Мишель после разговора, в котором он, в частности, снова призвал Путина ради потепления выполнить договоренности о Донбассе и прекратить репрессии против Навального и его сторонников.

В понедельник, за три дня до саммита, председатель Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту России Владимиру Путину , чтобы обсудить отношения перед дискуссией в Евросовете.

Как резюмировал в феврале, после встречи министров иностранных дел ЕС глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, все согласны, что Россия сама не хочет дружить и взяла курс на вражду.

Но в последние месяцы, по ходу обсуждения санкций за отравление и репрессии против Алексея Навального, из уст европейских премьеров, министров или президентов уже не прозвучало ни одного подобного заявления.

Еще некоторое время назад, всякий раз, когда ЕС продлевал "украинские" санкции против России, хоть кто-нибудь из европейских политиков у власти — кто-то из Италии, Греции, с Кипра, из других стран — высказывался против. Правда, в итоге все всё равно голосовали "за".

Об идее санкций за отравление Навального Орбан высказался в духе "мы недопонимаем, зачем, но если уж Евросоюз предлагает — обсудим", а об "украинских" санкциях сказал, что ЕС, на его взгляд, должен бы делать акцент на военном противостоянии с Россией, а не на экономике.

"Мы должны быть очень, очень жестки в военной сфере в отношении России, и мы должны быть готовы к сотрудничеству в части торговли. А мы очень слабо выступаем в военном отношении и очень жестко — в торговле", — сказал Орбан (цитата по агентству Рейтер).

Среди сторонников налаживания отношений с Россией многие европейские комментаторы по-прежнему называют президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон в 2019 году пытался было устроить "перезагрузку" отношений с Москвой и в августе того года к неудовольствию восточных стран ЕС радушно принимал Путина в своей резиденции.

Но уже летом 2020 года член правительства Макрона Флоранс Парли констатировала, что результатов этой "перезазгрузки" не видно. А потом случилась история с Навальным.

В этом феврале в ходе дискуссии в известном американском аналитическом центре "Атлантический совет" Макрон снова говорил о необходимости сотрудничать с Россией. Но это не были слова о дружбе и готовности закрыть глаза на всё или многое.

Как и в случаях со многими другими западноевропейскими политиками, это были в основном теоретические рассуждения о том, что с Москвой нужно пытаться сотрудничать там, где без нее не обойтись или где Евросоюзу желательно ее участие: в урегулировании в Ливии, например, в отношениях с Ираном или в борьбе с изменениями климата.

Раньше у Кремля были друзья в европейских правительствах, которые призывали закрыть глаза на украинские события и на российскую внутреннюю политику и просто вести с Москвой "бизнес как обычно".

Но итальянская "Лига" Маттео Сальвини и австрийская Партия свободы со скандалами выпали из правительств своих стран. Впрочем, и с ними в составе кабинетов Италия и Австрия голосовали за продление санкций.