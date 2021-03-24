Нет времени ждать: таллиннский водитель вакцинировался "Спутником", чтобы обезопасить себя и близких(68)
Сергей вакцинировался ”Спутником” в Санкт-Петербурге. У него российское гражданство, вид на жительство в Эстонии, но ситуация немного отличается от других эстоноземельцев с красным паспортом — у него есть регистрация, полис и СНИЛС в России. ”Я сам из Петербурга, с 2012 года с женой живем в Таллинне. В России остались мама, сестра и другие родственники”, — говорит он корреспонденту RusDelfi.
Поэтому его путешествие за вакциной особенное и не подойдет для всех российских граждан из Эстонии. Все-таки система регистрации на вакцинацию для граждан, проживающих вне РФ, еще не налажена.
”Я через сайт госуслуг записался на вакцинацию. Мне предлагали прийти на прием к врачу уже на следующий день. Я выбрал подходящую дату с учетом того, что нужно будет приехать еще раз через 21 день. Просто нужно было выбрать удобное время, чтобы работа не пострадала”, — рассказывает Сергей, удивляясь легкодоступности вакцины в соседнем государстве.
Сергей доехал до Нарвы, перешел границу пешком, потом в Ивангороде взял такси и поехал сразу в Санкт-Петербург. Такси стоило 3500 рублей, по нынешнему курсу меньше 40 евро. Проблем на границе не было, на обратном пути сдал тест на ковид.
”Пришел в местную поликлинику по месту регистрации. Меня осмотрели, давление, пульс, все быстро и без очереди. Вакцинировался. Сам процесс был безболезненным. Побочных эффектов тоже не было, но на второй день состояние было как будто скоро заболеешь. Лёг пораньше спать, на утро уже все было хорошо”, — поясняет житель Таллинна. В больнице его заверили, что следующие 1.5-2 года он точно не заразится коронавирусом.
Сергей работает водителем автобуса в Tallinna Linnatranspordi AS. Он каждый рабочий день контактирует с людьми, а закрытая первая дверь и огражденная кабина, по его словам, не сильно помогают в защите от коронавируса.
”Можно сказать, мы работаем на первой линии", — считает водитель. Действительно, учителей, спасателей и полицейских вакцинировали в числе первых. Водителей общественного транспорта — нет. На это обращал внимание и глава TLT Денис Бородич, но подвижек никаких не произошло. При этом многие сотрудники заразились COVID-19.
Как отмечает Сергей, он привился бы и здесь, ему не принципиально, какая вакцина. ”Просто хотел вакцинироваться. Считают это правильным, чтобы не болеть и не заражать близких, у меня жена, маленький ребенок. Плюс теперь я освобождаюсь от самоизоляции, так как вакцинирован. Мне так спокойней”, — подчеркивает он.
После второй прививки ”Спутником” ему пришел электронный сертификат с QR-кодом. Его акцептируют и в Эстонии, несмотря на то, что информация там на русском языке. ”Звонил в Департамент здоровья, спрашивал, нужно ли мне вносить данные о вакцинации в какой-то регистр, мне ответили, что нет, эта система еще не настроена. Семейному врачу тоже сообщил на всякий случай”, — резюмирует Сергей.
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