Нет времени ждать: таллиннский водитель вакцинировался "Спутником", чтобы обезопасить себя и близких

Сергей вакцинировался ”Спутником” в Санкт-Петербурге. У него российское гражданство, вид на жительство в Эстонии, но ситуация немного отличается от других эстоноземельцев с красным паспортом — у него есть регистрация, полис и СНИЛС в России. ”Я сам из Петербурга, с 2012 года с женой живем в Таллинне. В России остались мама, сестра и другие родственники”, — говорит он корреспонденту RusDelfi.

Поэтому его путешествие за вакциной особенное и не подойдет для всех российских граждан из Эстонии. Все-таки система регистрации на вакцинацию для граждан, проживающих вне РФ, еще не налажена.

”Я через сайт госуслуг записался на вакцинацию. Мне предлагали прийти на прием к врачу уже на следующий день. Я выбрал подходящую дату с учетом того, что нужно будет приехать еще раз через 21 день. Просто нужно было выбрать удобное время, чтобы работа не пострадала”, — рассказывает Сергей, удивляясь легкодоступности вакцины в соседнем государстве.

Сергей доехал до Нарвы, перешел границу пешком, потом в Ивангороде взял такси и поехал сразу в Санкт-Петербург. Такси стоило 3500 рублей, по нынешнему курсу меньше 40 евро. Проблем на границе не было, на обратном пути сдал тест на ковид.

”Пришел в местную поликлинику по месту регистрации. Меня осмотрели, давление, пульс, все быстро и без очереди. Вакцинировался. Сам процесс был безболезненным. Побочных эффектов тоже не было, но на второй день состояние было как будто скоро заболеешь. Лёг пораньше спать, на утро уже все было хорошо”, — поясняет житель Таллинна. В больнице его заверили, что следующие 1.5-2 года он точно не заразится коронавирусом.

Сергей работает водителем автобуса в Tallinna Linnatranspordi AS. Он каждый рабочий день контактирует с людьми, а закрытая первая дверь и огражденная кабина, по его словам, не сильно помогают в защите от коронавируса.