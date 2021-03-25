Футзал России: Газпром-ЮГРА снова выиграл кубок страны!

В двухматчевом финальном противостоянии была повержена «Тюмень». В первом матче в гостях «Газпром» умудрился забить тюменцам 7 «сухих» мячей, а во втором борьба была гораздо упорнее: команда из Югорска победила со счетом 6:2. Такой крупной победы одного из соискателей Кубка над другим, учитывая нынешнюю форму команд, не ожидал никто: ведь и «Тюмень», и «Газпром Югра» сегодня одни из самых сильных представителей российского футзала. Напомним, что обе команды представляют Тюменскую область, и обе хорошо известны в Европе. Тюменцы – участники прошлогоднего «Финала четырех» Лиги чемпионов, а югорчане вместе с московским КПРФ будут представлять Россию в нынешнем «Финале восьми», который, пройдет в хорватском Загребе уже совсем скоро - с 28 апреля по 3 мая.

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев дал свой комментарий по окончании финального матча:

«В 29-м розыгрыше Кубка России по мини-футболу приняло участие 35 команд из более чем 30-ти регионов нашей страны. Именно в этом нам видится основная задача турнира: развитие и популяризация вида спорта в больших и малых городах, создание возможности для любительских и полупрофессиональных команд попробовать свои силы во всероссийском соревновании, где наравне с остальными принимают участие ведущие клубы и звезды отечественного мини-футбола. Именно так происходит рост мастерства в молодых коллективах, прививается культура и любовь к футзалу у болельщиков в регионах. Ассоциация мини-футбола России и в дальнейшем планирует уделять самое пристальное внимание развитию этого уникального в своем роде соревнования, совершенствовать и модернизировать его.