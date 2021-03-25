Футзал России: Газпром-ЮГРА снова выиграл кубок страны!
В двухматчевом финальном противостоянии была повержена «Тюмень». В первом матче в гостях «Газпром» умудрился забить тюменцам 7 «сухих» мячей, а во втором борьба была гораздо упорнее: команда из Югорска победила со счетом 6:2. Такой крупной победы одного из соискателей Кубка над другим, учитывая нынешнюю форму команд, не ожидал никто: ведь и «Тюмень», и «Газпром Югра» сегодня одни из самых сильных представителей российского футзала. Напомним, что обе команды представляют Тюменскую область, и обе хорошо известны в Европе. Тюменцы – участники прошлогоднего «Финала четырех» Лиги чемпионов, а югорчане вместе с московским КПРФ будут представлять Россию в нынешнем «Финале восьми», который, пройдет в хорватском Загребе уже совсем скоро - с 28 апреля по 3 мая.
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев дал свой комментарий по окончании финального матча:
«В 29-м розыгрыше Кубка России по мини-футболу приняло участие 35 команд из более чем 30-ти регионов нашей страны. Именно в этом нам видится основная задача турнира: развитие и популяризация вида спорта в больших и малых городах, создание возможности для любительских и полупрофессиональных команд попробовать свои силы во всероссийском соревновании, где наравне с остальными принимают участие ведущие клубы и звезды отечественного мини-футбола. Именно так происходит рост мастерства в молодых коллективах, прививается культура и любовь к футзалу у болельщиков в регионах. Ассоциация мини-футбола России и в дальнейшем планирует уделять самое пристальное внимание развитию этого уникального в своем роде соревнования, совершенствовать и модернизировать его.
Сегодня я поздравляю всех болельщиков МФК «Газпром-Югра»! Во-первых, с тем, что впервые с начала пандемии COVID-19 большой мини-футбол, наконец, вернулся в Югорск. А во-вторых, с пятой в истории клуба победой в национальном кубке. Этот результат – показатель слаженной работы руководства «Газпром-Югры», административного состава и футболистов. Уверен, что этот успех станет залогом дальнейшего развития мини-футбола в Ханты-Мансийском автономном округе, послужит дополнительным стимулом для подрастающего поколения. Вместе с тем, призываю достойно отнестись к достигнутому результату и клуб «Тюмень», который, несмотря на поражение в финальной серии, подтверждает статус наиболее стабильного клуба нашей страны».
Что касается чемпионата России, то югорчанам нужно подняться как можно выше в «регурярке» для того, чтобы обеспечить себе преимущество собственной площадки в матчах с остальными зубрами, которые сейчас расположились в таблице чуть выше. Лидирует екатеринбургская «Синара», выступающая только своими воспитанниками из лучшей футзальной школы России. На втором, третьем и четвертом местах по потерянным очкам расположились «Тюмень», КПРФ и «Норильский Никель». Именно эта пятерка и разыграет национальное первенство, «скрестив шпаги» в плей-офф, куда точно попадут еще и «Новая генерация», самарское «Динамо» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В последних турах был зафиксирован ряд неожиданных результатов, из которых особняком стоит победа торпедовцев Нижнего Новгорода над чемпионом страны – КПРФ. Это поражение пошатнуло лидерство москвичей в регулярном чемпионате и вполне возможно скажется на самых важных этапах плей-офф, когда дело дойдет до финала.