24.03.2021, 15:02
Забавный случай: учения Кайтселийта приняли за пикет антимасочников(2)
Foto: Ilmar Saabas
Полиция пишет в Twitter, что вчера после 9 утра поступило сообщение о том, что в Костивере в Харьюмаа около десятка молодых собрались вместе и выступают с лозунгами против ношения масок.
Однако во время проверки выяснилось, что это был вовсе не пикет антимасочников, а общие учения Кайтселийта и батальона Тагала.
Все полиция вчера проверила почти 754 места по всей Эстонии почти, в том числе 13 баров и клубов, 9 церквей, 471 магазин, 125 единиц общественного транспорта и 136 других общественных помещений.
Полиция раздала маски 99 людям и говорит, что результат ношения масок удовлетворительный — маски были на 97% людей.