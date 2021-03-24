Забавный случай: учения Кайтселийта приняли за пикет антимасочников

Однако во время проверки выяснилось, что это был вовсе не пикет антимасочников, а общие учения Кайтселийта и батальона Тагала.

Все полиция вчера проверила почти 754 места по всей Эстонии почти, в том числе 13 баров и клубов, 9 церквей, 471 магазин, 125 единиц общественного транспорта и 136 других общественных помещений.

Полиция раздала маски 99 людям и говорит, что результат ношения масок удовлетворительный — маски были на 97% людей.