В Индии обнаружен новый штамм коронавируса — ”двойной мутант”

Среди 10 787 изученных образцов 736 оказались британскими штаммами, 34 — южноафриканскими и один — бразильским.

Отчёт был выпущен в связи с недавним всплеском случаев заболевания COVID-19 в Индии. Однако правительство заявило, что связи между возрастанием количества случаев и этими штаммами нет.

В среду в Индии было зарегистрировано 47 262 случаев заражения и 275 смертей — это самый резкий суточный рост в этом году.

Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), группа из 10 национальных лабораторий при Министерстве здравоохранения Индии, провёл геномное секвенирование образцов. Геномное секвенирование — это процесс тестирования генома с целью создания карты всего генетического кода организма, в данном случае — вируса.

Генетический код вируса работает сродни инструкции по его эксплуатации. Мутации вируса встречаются довольно часто, но большинство из них незначительны и не вызывают каких-либо изменений в его способности передавать или вызывать серьезную инфекцию. Но некоторые мутации, подобные штаммам из Великобритании или Южной Африки, могут сделать вирус более заразным, а в некоторых случаях даже более смертоносным.

Двойная мутация, как объясняет вирусолог Шахид Джамиль, — это ”два штамма, соединившихся в одном вирусе”.

”Двойная мутация в ключевых областях шиповидного белка вируса может увеличить эти риски, позволить вирусу вырваться из иммунной системы и сделать его более заразным”, — добавляет он.

Шиповидный белок — это часть вируса, которую он использует для проникновения в клетки человека.

Правительство отметило, что анализ образцов, собранных в западном штате Индии Махараштра, показал ”увеличение доли образцов с мутациями E484Q и L452R” по сравнению с декабрём прошлого года.

”Подобные [двойные] мутации легче справляются с иммунитетом и вызывают повышенную инфективность вируса”, — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Доктор Джамиль добавил, что ”в Индии может развиваться отдельная клеточная линия, объединяющая мутации L452R и E484Q”.