В Индии обнаружен новый штамм коронавируса — ”двойной мутант”(9)
Среди 10 787 изученных образцов 736 оказались британскими штаммами, 34 — южноафриканскими и один — бразильским.
Отчёт был выпущен в связи с недавним всплеском случаев заболевания COVID-19 в Индии. Однако правительство заявило, что связи между возрастанием количества случаев и этими штаммами нет.
В среду в Индии было зарегистрировано 47 262 случаев заражения и 275 смертей — это самый резкий суточный рост в этом году.
Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), группа из 10 национальных лабораторий при Министерстве здравоохранения Индии, провёл геномное секвенирование образцов. Геномное секвенирование — это процесс тестирования генома с целью создания карты всего генетического кода организма, в данном случае — вируса.
Генетический код вируса работает сродни инструкции по его эксплуатации. Мутации вируса встречаются довольно часто, но большинство из них незначительны и не вызывают каких-либо изменений в его способности передавать или вызывать серьезную инфекцию. Но некоторые мутации, подобные штаммам из Великобритании или Южной Африки, могут сделать вирус более заразным, а в некоторых случаях даже более смертоносным.
Двойная мутация, как объясняет вирусолог Шахид Джамиль, — это ”два штамма, соединившихся в одном вирусе”.
”Двойная мутация в ключевых областях шиповидного белка вируса может увеличить эти риски, позволить вирусу вырваться из иммунной системы и сделать его более заразным”, — добавляет он.
Шиповидный белок — это часть вируса, которую он использует для проникновения в клетки человека.
Правительство отметило, что анализ образцов, собранных в западном штате Индии Махараштра, показал ”увеличение доли образцов с мутациями E484Q и L452R” по сравнению с декабрём прошлого года.
”Подобные [двойные] мутации легче справляются с иммунитетом и вызывают повышенную инфективность вируса”, — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
Доктор Джамиль добавил, что ”в Индии может развиваться отдельная клеточная линия, объединяющая мутации L452R и E484Q”.
Правительство отрицает, что рост числа заболевших связан с мутациями вируса.
”Хотя штаммы, вызывающие озабоченность (VOC), и новый штамм — ”двойной мутант” — были обнаружены в Индии, их количества не достаточно для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах”.
Этот отчёт появился после того, как несколько экспертов попросили правительство ускорить темпы по секвенированию генома.
”Нам необходимо постоянно мониторить ситуацию и следить за тем, чтобы ни один из вызывающих озабоченность штаммов не распространился среди населения. Тот факт, что это не происходит сейчас, не означает, что этого не произойдёт в будущем. И мы должны быть уверены, что заметим распространение вовремя”, — сказал доктор Джамиль.
Индия стала пятой страной в мире, секвенировавшей геном нового коронавируса, успев выделить его среди случаев, зарегистрированных в стране в январе прошлого года.
Работа по выявлению мутаций продолжается и спустя более чем 11,7 миллионов случаев заболевания и 160 000 смертей.
Последний, начавшийся в этом месяце, всплеск коронавируса пришёлся на период, который некоторые эксперты назвали ”деликатным”: система здравоохранения Индии истощена годичной борьбой с коронавирусом.
В некоторых штатах для контроля над распространением вируса уже начали повторно вводить ограничения, включая комендантский час и временные локдауны.
В двух крупных городах, Дели и Мумбаи, проводят рандомизированные экспресс-тесты в аэропортах, на вокзалах и в местах массового скопления людей.
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