Премьер-министр Кая Каллас вернется к работе в четверг

В четверг утром Каллас будет руководить онлайн-заседанием правительства и кабинетным совещанием, а в 12 часов дня примет участие в электронной пресс-конференции правительства, сообщила в среду пресс-служба Дома Стенбока.

Во второй половине дня премьер-министр примет участие в онлайн-заседании Совета Европы, которое продолжится в пятницу.

На прошлой неделе Кая Каллас сдала положительный тест на коронавирус, с 17 марта ее замещает министр госуправления Яак Ааб.

В воскресенье, 21 марта, от правительства пришла информация, что Кая Каллас собирается вернуться к работе уже с понедельника, но вечером того же дня стало известно, что по связанным со здоровьем причинам она не будет работать как минимум до 25 марта.

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