Премьер-министр Кая Каллас вернется к работе в четверг

В четверг утром Кая Каллас будет руководить проходящими в интернете заседанием и кабинетным совещанием правительства, а в 12 часов примет участие в виртуальной пресс-конференции правительства. Во второй половине дня она будет участвовать в видеовстрече Европейского совета, которая продолжится и в пятницу.

Тест Каллас на коронавирус в прошлый понедельник был положительным. С 17 марта обязанности премьер-министра исполнял министр государственного управления Яак Ааб.

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