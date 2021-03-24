Как покорение Марса представляли себе авторы научной фантастики

Кроме того, эти учёные открыли две маленьких звезды, или спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удалён от центра этой планеты на расстояние, равное трём ее диаметрам, а более отдалённый находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй — в течение двадцати одного с половиной часа, так что квадраты времён их обращения почти пропорциональны кубам их расстояний от центра Марса, каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются тем же самым законом тяготения, которому подчинены другие небесные тела. "Путешествия Гулливера", Джонатан Свифт

Перечитывая ”Путешествие Гулливера” Джонатана Свифта, изданное в 1726 году, внимательные читатели заметят подробное описание двух лун Марса, которые вращаются вокруг планеты. Что здесь необычного? Воображаемые астрономы Свифта открыли спутники планеты за сто лет до их реального открытия.

Через 20 неполных лет астроном Персиваль Лоуэлл был полностью убеждён, что инопланетяне построили эти каналы для водной транспортировки. Он нарисовал на карте несколько сотен каналов и даже написал иллюстрированную книгу. Ничего удивительного, что новость о чём-то похожем на Суэцкий канал на Марсе разошлась широко, и золотую лихорадку сменила марсианская. До середины ХХ века люди узнавали Марс благодаря чужому воображению, и ничего, что рассказы были страшными и полными глупостей, главное, что интересные!

В XIX веке во многих местах мира строили обсерватории, где были телескопы. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли занимался описанием Марса и его ”морей” и ”суши” (тёмных и светлых пятен на поверхности). В 1877 году он заметил странные линии, которые назвал итальянским словом canali. Оно означает любые протоки — как естественного, так и искусственного происхождения, и может переводиться на английский как canals, так и channels. При переводе использовалось слово canals, означающее каналы искусственного происхождения — и начался ”марсианский бум”. Люди решили, что умные инженеры-инопланетяне построили систему каналов. Этому поспособствовало и то, что построенный несколько лет назад Суэцкий канал был настоящим инженерным чудом.

Старые фильмы показывали злых инопланетян с Марса, которые хотят завоевать Землю. Когда учёные доказали, что разумной жизни на Марсе нет, сценаристам пришлось заставлять инопланетян путешествовать из далёких концов Вселенной. Но всё ещё привлекательной оставалась идея отправить землян на Марс, и фильмов об этом так много, что и не сосчитаешь.

Один из самых известных авторов научной фантастики Рэй Бредбери издал в 1951 году сборник рассказов ”Марсианские хроники”. Они рассказывают о завоевании Марса. Если раньше марсиане были безжалостными завоевателями, здесь они — древняя и мудрая цивилизация, а люди злые. Надо отметить и ”Марсианскую одиссею” Стенли Вейнбаума, которая рассказывает о человеке, вынужденном из-за аварии летательного аппарата пешком пересекать марсианскую пустыню. Он встречает необычного спутника — марсианина, конечно, — который раскрывает ему тайны планеты. Взамен неблагодарный главный герой крадёт кристалл марсианского племени.

Американский режиссер Орсон Уэллс (тот самый, который потом снял ”Гражданина Кейна” и сыграл там главную роль) адаптировал книгу под радиопостановку. Рассказ был стилизован под репортаж в прямом эфире, где рассказывалось, как инопланетяне приземлились в Нью-Джерси. Некоторые слушатели перепугались, действительно поверили в инопланетное вторжение и ударились в бегство. Как было не впасть в панику, слыша, что по Земле бродят боевые машины на тридцатиметровых ногах, уничтожая всё на своём пути?

Настоящий триумф научной фантастики — ”Война миров” Герберта Уэллса, который увековечил в общественном сознании размышления, насколько реально вторжение марсиан. Автора вдохновила теория Лоуэлла, и изданная в 1897 году книга рассказывает о технологически развитых марсианах, которые нападают на Землю, потому что их планета умирает. Они на огромных кораблях приземляются на юге Англии и планируют завоевать Землю, начав с нападения на Лондон. Люди бегут, потому что в распоряжении марсиан такое оружие как чёрный дым и тепловые лучи. Но международную славу эта история получила в 1938 году, когда радио убедило людей, что инопланетян надо бояться, да ещё как!

Одним из лучших фильмов о Марсе можно назвать ”Вспомнить всё” с Арнольдом Шварцнеггером в главной роли. Он мечтает однажды попасть на Марс, но единственная возможность осуществить мечту — имплантировать искусственные воспоминания, которые некая компания продаёт в развлекательных целях. Что-то идёт не так, и он вспоминает, что он тайный агент. Коротко о том, что нужно знать об этом фильме: у Арнольда шикарные мускулы, а в фильме много спецэффектов и насилия. В жанре комедии выделяется фильм Тима Бертона ”Марс атакует” (1996). Действие его, правда, происходит на Земле. В главных ролях отметилась плеяда звёзд — Джек Николсон, Натали Портман, Пирс Броснан и Дэнни де Вито.

Одни из самых странных фильмов — это ”На Марсе нужны женщины” (1967), где марсиане отправляются в межгалактический поиск самок, и ”Санта Клаус завоёвывает марсиан” (1964), где марсиане похищают одетого в красное старичка, чтобы обрадовать своих заболевших депрессией детей. Всё заканчивается хэппи-эндом: инопланетяне открывают свои сердца Рождеству, проникаются духом истинного праздника и в конце поют радостную песенку.

Грех не упомянуть и странный мюзикл 1930 года Just imagine. Чтобы доказать, что он достоин возлюбленной, главный герой с лучшим другом отправляется на Марс. Там они встречают инопланетян, одетых в сияющие купальные костюмы и огромные парики. И хотя знатоки кино иронизируют над неубедительными диалогами, костюмы и визуальные решения были впечатляющими.

В последующие десять лет киноиндустрия очень интенсивно эксплуатировала тему Марса. В 1924 году в России был снят фильм ”Аэлита: Королева Марса”. По сути, это был фильм, прославляющий большевистскую революцию, и он мог обойтись и без марсианского антуража.

Первый научно-фантастический фильм ”Путешествие на Марс” был снят в 1910 году и длился всего четыре минуты. Его продюсировала компания, принадлежащая Томасу Эдисону. Сюжет следующий: профессор обнаружил, что при смешивании двух порошков возникает ”реверсная гравитация”, которая позволяет объектам летать. Конечно, случается беда и сам учёный улетает на Марс. В фильме есть сцена, где профессор отправляется в лес, и на него нападают агрессивные деревья с лицами, но он ухитряется взобраться на губы какого-то существа.

Зрителям может понравиться и ”Красная планета” 2000 года. Сюжет простой — Земля перенаселена и слишком загрязнена, единственная надежда человечества — колонизировать Марс и производить кислород из водорослей. Но чудесные растения исчезают, астронавты отправляются на Марс узнать причину, но им приходится решать другие проблемы — они там застревают, а один из роботов превращается в робота-убийцу.

В 2014 году вышел фильм Ридли Скотта ”Марсианин”, заслуживший овации и семь ”Оскаров”. Главную роль играет Мэтт Дэймон. Это рассказ о том, как астронавту пришлось в одиночестве прожить на Марсе около полутора лет в ожидании спасателей. Он очень реалистичен и оставляет сильное впечатление. Бюджет фильма — 90 миллионов евро. Несмотря на это, фанаты находят в нём (а заодно и в одноимённой книге Энди Вейера, по которой снят фильм) массу научных ”ляпов”, и даже собрали полный их список здесь. В самом начале фильма мы видим мощную песчаную бурю, которая на Марсе невозможна. То есть песчаные бури и правда случаются, но не такие, потому что плотность атмосферы Марса — примерно 1% от плотности атмосферы Земли, и ветер там — это слабый поток воздуха. Автор книги признаётся, что буря была ему очень нужна, чтобы герой оказался на красной планете в ловушке.

Дети хорошо знают марсианина Марвина — героя мультфильмов и одного из редких умных марсиан в поп-культуре. Он носит одежду древнеримского воина, ведь Марс был римским богом войны, белые баскетбольные кроссовки со встроенными реактивными двигателями и белые перчатки. Марвин появляется и в ”Южном парке”, и в ”Симпсонах”, упоминается и в культовом фильме Clueless (”Бестолковые”). Впервые он появляется в 1948 году в короткометражном фильме, где в качестве главного злодея пытается взорвать Землю — но его грандиозные планы рушит Багз Банни.