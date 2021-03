Как покорение Марса представляли себе авторы научной фантастики

В музыке и игровой индустрии



Дэвид Боуи за свою музыкальную карьеру пел о Марсе не раз, но самая популярная баллада и неофициальный гимн красной планеты — Life on Mars. BBC Radio 2 назвало эту песню смесью бродвейского мюзикла и Сальвадора Дали. Если кажется, что она чем-то напоминает My Way Фрэнка Синатры, уши вас не обманывают: аккорды идентичны, и это так и задумано. В 1968 году Боуи написал английский текст для французской песни Comme, D'Habitude и назвал ее Even A Fool Learns To Love. Спустя год канадец Пол Анка услышал оригинальную песню, купил авторские права и переписал её как My Way. Её спел Фрэнк Синатра. Боуи разозлился из-за упущенного шанса и написал Life on Mars как пародию на песню Синатры.

После распада группы The Beatles Пол Маккартни с женой создали объединение Wings и написали песню Venus and Mars.