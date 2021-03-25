ФОТО и ВИДЕО | Владелец кафе рассказал, как они гарантируют дистанцию между клиентами. Полиция осталась довольна

Руководитель ресторана Rae Танель Оявере рассказал, что в его ресторане еда продается только с собой, а покупатели уже могут сами решить, где они будут ее есть.

Кафе Kehrwieder является одним из тех, которые предлагают возможность посидеть на террасе. Как и у других, там еда продается только с собой, но на улице находиться можно, поэтому там стоят столики со стульями.

По словам владельца Kehrwieder Рауля-Велло Лейтхама, полиция вчера несколько раз проверяла кафе, но так как посетители были достаточно дистанцированы друг от друга, предписаний сделано не было.

”У нас есть предназначенный для выращивания роз черенок, который почти два метра в длину, и им мы и показывали полиции, что со стороны кафе гарантируется рассредоточение клиентов", — объяснил он.

Лейтхам уверен, что люди выбирают его террасу, так как именно туда светит солнце. "Я считаю, что витамин D, бодрящий морской воздух и соблюдение полезного для здоровья правила 2+2 намного лучше, чем езда в общественном транспорте, где никто не носит маски", — сказал он.

Владелец Kehrwieder также поддерживает идею того, чтобы люди, прошедшие вакцинацию могли свободно передвигаться. Еще с начала марта он украшал террасу своего кафе различными лозунгами, такими как:

"Представь себе настолько смертельный вирус, что нужно сдавать тест, чтобы узнать, болеешь ли им"

"Разумное предложение государству! Пускать в кафе с подтверждение вакцинации и наличия антител! У 25% народа они есть"

”А вы заметили… тем, кто кричит "все закрыть", не приходится волноваться о том, что они останутся без зарплаты"