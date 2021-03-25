Можно ли сделавшим прививку работникам давать выходной? Отвечает юрист-консультант Инспекции труда

"Мы у себя на предприятии хотим поддержать работников, которые идут прививаться от COVID-19. Людей в связи с этим беспокоит, что если после прививки возникнут осложнения, то им придется остаться дома и потерять в зарплате. Можем ли мы предложить нашим работникам дополнительный выходной после дня вакцинации?", — задались вопросом на портале Инспекции туда.

"Работодатель может предлагать своим работникам, например, дни здоровья, которые по существу являются оплачиваемыми рабочими днями без больничного листа. Законами предоставление дней здоровья не регулируется, так что предоставлять их или нет — решать работодателю, а соответствующие компенсации можно предусмотреть, например, в правилах организации труда", — ответила Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.

По ее словам, так работник смог бы воспользоваться днем после прививки как оплачиваемым днем здоровья. "Если на предприятии уже предусмотрены дни здоровья, то работодатель может предоставлять один дополнительный день сделавшим прививку работниками, чтобы они смогли восстановиться от возможных побочных эффектов.

Если же случится так, что побочные эффекты продержатся дольше одного дня, человека нужно убедить взять больничный и обязательно обратиться к семейному врачу. В дополнение к плате за 2–5-й день болезни работодатель может выплачивать только облагаемую подоходным налогом компенсацию по болезни в размере до 100% средней зарплаты работника", — заключил юрист.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.