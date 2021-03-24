ВИДЕО | Кийк: важно следить за цифрами на этой неделе. Тогда будет ясно, нужны ли новые ограничения

Мари-Анне Хярма говорит, что скорость прироста заболеваемости начала снижаться. Три четверти новых случаев заражения — из Харьюмаа, самый высокий уровень заражения в Таллинне.

Хярма сообщила, что ограничения оказывают нужный эффект. Появились первые признаки того, что уровень заражения в ближайшее время пойдет на спад. Показатель заражения R достиг единицы, но нужно, чтобы он понизился до 0,8.

Однако ситуация в сфере здравоохранения до сих пор плачевная. Сегодня в больницы поступило рекордное число больных коронавирусом — 100 человек. Сегодня больницы не смогут принять всех нуждающихся в помощи.

Основные очаги заражения — дома в кругу семьи (42% всех случаев на прошлой неделе) и на частных встречах. Выросло число завезенных из-за границы случаев. Нового штамма коронавируса из Уганды в Эстонии пока нет. Попрежнему доминирует британский штамм, но выросла и доля южно-африканского штамма.

Так как в Пыхьяском регионе перестали оповещать людей о близком контакте с больными коронавиурсом, то Хярма попросила в случае заражения COVID-19 незамедлительно оповещать свои близкие контакты самостоятельно и связаться с семейным врачом.

Кроме того, понизился средний рост скончавшихся людей, которые были больны коронавирусом. Теперь он составляет 78 лет. У недавно скончавшихся двух молодых людей были сопутствующие заболевания.

Танель Кийк добавил, что ситуация сейчас сложная, даже можно сказать, критическая. По его словам, во второй половине марта все же должно быть снижение заражения, поэтому важно следить на этой неделе, начнет ли число новых случаев уменьшатся.

"Тогда надо будет посмотреть, нужно ли устанавливать новые ограничения. Хороших решений для этого нет", — сказал он.

Кийк отметил, что всех есть два вариант на выбор: либо переболеть коронавирусом, либо вакцинироваться. Сам он собирается пройти вакцинацию уже завтра, 25 марта.