Танель Кийк — воспитателю детсада в Ласнамяэ: привели заболевшего ребенка? На законодательном уровне эту проблему решить сложно

Почему детские площадки на улице остаются открытыми?

В прошлом году правительство приняло решение о закрытии детских игровых площадок на улице. Сейчас мы знаем о распространении вируса больше, на улице он

распространяется на так активно, как в закрытом помещении. Поэтому в этот раз было принято решение не закрывать игровые площадки.

Как учителя детских садов могут защитить себя?

В настоящее время ведется активная вакцинация преподавателей детских садов и школ. Вакцинация — это лучший способ защитить себя от заражения коронавирусом.

Как совладать с родителями, которые приводят заболевшего ребенка в детский сад?

К сожалению, тема привода заболевшего ребенка в детский сад была очень остра и до коронавируса. Некоторые родители либо из-за безвыходной ситуации (надо идти на работу, а ребенка не с кем оставить), либо из-за безответственности приводили чихающего и кашляющего ребенка в детский сад. В результате опасности заражения подвергались как преподаватели, так и другие дети. К сожалению, на законодательном уровне эту проблему решить очень сложно. Руководство некоторых детских садов требует от родителя справку о негативном тесте на коронавирус, если ребенок находился дома на карантине из-за болезни или болезни его родителей.

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