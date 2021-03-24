Трагический конец перепалки у бара: 23-летнего мужчину обвиняют в убийстве аптечного бизнесмена по неосторожности

В июне прошлого года перед баром в Старом городе между двумя незнакомыми друг другу мужчинами завязалась перепалка, которая закончилась дракой. В результате этой драки скончался 39-летний предприниматель Михкель Хаавель, который занимался аптечным бизнесом в Курессааре.

Согласно собранным следствием данным, в ночь на 6 июня Хаавель употреблял алкоголь в баре на улице Вана-Виру в Старом Таллинне. В первых часах ночи он вышел из бара на улицу, где у него произошел конфликт с обвиняемым, который проводил время в компании недалеко от бара.

Согласно обвинению, 23-летний мужчина ударил Хаавеля как минимум два раза, в результате чего бизнесмен упал и ударился головой о булыжники мостовой. Случайный свидетель инцидента позвонил в скорую помощь, которая доставила Хаавеля в тяжелом состоянии в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь и рано утром 8 июня мужчина скончался.

Обвиняемый же покинул место происшествия и 8 июня сам обратился в полицейский участок, где его и задержали.

23-летнему мужчине предъявлено обвинение в нанесении тяжелого вреда здоровью, что вызвало смерть другого человека по неосторожности.

Харьюский уездный суд начнет рассматривать дело на предварительном заседании 31 марта.