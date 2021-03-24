24.03.2021, 11:40
Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента(33)
Foto: Tiit Blaat
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, пишет ТАСС.
Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.