СЕГОДНЯ: Контавейт и Канепи сыграют на крупном турнире в США

В стартовом поединке Канепи победила американку Лорен Дэвис (WTA 80) - 6:3, 7:5. Следующей соперницей ветерана эстонского тенниса будет представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 23). Счет личных встреч 2:0 в пользу Канепи.

Контавейт в первом круге была свободна от игры. Ее соперницей в 1/32 финала будет румынка Сорана Кырстя (WTA 66). Три предыдущие встречи между этими теннисистками выиграла Контавейт.