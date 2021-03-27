С переменным успехом: Контавейт выиграла, Канепи проиграла

В стартовом поединке Канепи победила американку Лорен Дэвис (WTA 80) - 6:3, 7:5, но в 1/32 финала ветеран эстонского тенниса проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA 23) - 4:6, 0:6.