27.03.2021, 03:00
С переменным успехом: Контавейт выиграла, Канепи проиграла
Foto: Martin Pedaja
С переменным успехом сыграли во втором круге представительного турнира в американском Майами с призовым фондом 3,26 млн долларов сильнейшие эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 24) и Кайа Канепи (WTA 64).
В стартовом поединке Канепи победила американку Лорен Дэвис (WTA 80) - 6:3, 7:5, но в 1/32 финала ветеран эстонского тенниса проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA 23) - 4:6, 0:6.
Контавейт в своем первом матче одолела в Майами 30-летнюю румынку Сорану Кырстя (WTA 66) - 6:3, 4:6, 6:3. Следующий поединок сильнейшая теннисистка Эстонии проведет с бельгийкой Элизе Мертенс (WTA 17).