24.03.2021, 11:25
ВИДЕО | Попытка гонщика с Лаагна теэ скрыться от полиции закончилась столкновением со стеной дома(10)
21 марта аварийная группа Центра надзора за дорожным движением заметила на Лаагна теэ водителя, который тестировал скорость своего автомобиля. Полиция последовала за ним, но автомобиль на большой скорости понесся в сторону центра Таллинна, где его путь закончился после столкновения со стеной дома.
На улице Гонсиори водитель сначала отреагировал на сигнал полиции остановиться, но тут же передумал и сорвался с места. К счастью для других участников движения, его путь закончился через пару улиц после столкновения со стеной дома.
Как оказалось, у находившегося за рулем 25-летнего мужчины отсутствовали водительские права и был уровень опьянения, близкий к уголовно наказуемому. Экспертиза также выявила употребление наркотических веществ.
Водитель был задержан и, согласно решению Харьюского уездного суда, у него будет достаточно времени подумать над своим поведением в Центре временного задержания.