ЧП и криминал
24.03.2021, 11:25

ВИДЕО | Попытка гонщика с Лаагна теэ скрыться от полиции закончилась столкновением со стеной дома

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21 марта аварийная группа Центра надзора за дорожным движением заметила на Лаагна теэ водителя, который тестировал скорость своего автомобиля. Полиция последовала за ним, но автомобиль на большой скорости понесся в сторону центра Таллинна, где его путь закончился после столкновения со стеной дома.

На улице Гонсиори водитель сначала отреагировал на сигнал полиции остановиться, но тут же передумал и сорвался с места. К счастью для других участников движения, его путь закончился через пару улиц после столкновения со стеной дома.

Как оказалось, у находившегося за рулем 25-летнего мужчины отсутствовали водительские права и был уровень опьянения, близкий к уголовно наказуемому. Экспертиза также выявила употребление наркотических веществ.

Водитель был задержан и, согласно решению Харьюского уездного суда, у него будет достаточно времени подумать над своим поведением в Центре временного задержания.

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