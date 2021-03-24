В Пыхья-Таллинне начинается ремонт внутриквартальных дорог

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, в столице начинается весенне-летний сезон дорожных работ.

”Неотложным ремонтом дорог занялись еще в январе, например, выбоины и трещины смогли залатать зимней асфальтовой смесью, — сказал Кландорф. — Более масштабным ремонтом сможем заняться тогда, когда установится более теплая погода, подходящая для запуска асфальтного завода”.

Вице-мэр добавил, что в ходе восстановительного дорожного ремонта в Пыхья-Таллинне будет обновлено асфальтное покрытие проезжей части и тротуаров, заменены амортизированные бордюры и приведены в порядок люки, расположенные на рабочей территории.

В первую очередь работы начнут на ул. Сирби, отрезке ул. Мадала между улицами Сыле и Туулемаа, а также на перекрестке улиц Вяйке-Лаагри и Суур-Лаагри. Также там будет производиться санитарная обрезка деревьев.

Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет InfraRoad OÜ. Договорной срок сдачи — август 2021 года, стоимость — 323 000 евро.

Участников движения просят соблюдать временную организацию движения на объектах и соблюдать требования установленных там дорожных знаков.