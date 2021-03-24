Министерство окружающей среды: у всех должна быть возможность сдавать биоотходы рядом с домом не позднее конца 2023 года
"Последние пару лет процесс согласования законопроекта в парламенте пробуксовывал, поскольку не были достигнуты политические договоренности относительно механизмов реализации его положений. Теперь коалиция выработала единый подход для достижения в этом вопросе прогресса», - говорит министр окружающей среды Тынис Мёльдер. «Основное внимание в законопроекте уделяется раздельному сбору биоотходов. Не позднее конца 2023 года должна быть обеспечена возможность собирать биоразлагающиеся отходы во всех точках Эстонии отдельно от остальных видов отходов. Это означает, что в будущем жители и представляющие услуги общественного питания предприятия по всей Эстонии должны иметь возможность сдавать биоотходы, образующиеся в процессе приготовления пищи, перевозчику отходов отдельно от других видов отходов».
Министр добавляет, что в качестве альтернативы разрешено компостирование биоотходов в месте их образования. Это особенно актуально для людей, проживающих в частных домах: у владельцев земельных участков образуется много садовых и других биоразлагающихся отходов, которые можно компостировать непосредственно на собственном участке.
Раздельный сбор биоотходов был обязательным и раньше, но до сих пор в обязанности местных самоуправлений не входило обеспечение возможности сбора биоразлагающихся отходов отдельно от других видов собираемых отходов, либо это делалось только для тех многоквартирных домов, число проживающих в которых превышало определенное значение. В случае организации тендеров по предоставлению услуги сбора и вывоза отходов, которые будут проводиться уже после вступления в силу находящегося в процессе согласования закона, местные органы власти должны обеспечить возможность для раздельного сбора биоотходов для всех жителей соответствующего самоуправления. Конец 2023 года - это крайний срок, к которому договоры со всеми перевозчиками отходов должны быть заключены с учетом новых требований.
«Биоотходы составляют в настоящее время почти треть смешанных бытовых отходов, что является важным камнем преткновения при раздельном сборе и переработке отходов в качестве вторичных материальных ресурсов», - поясняет министр. «Чем выше качество вторичного материала (отдельно собранного вида отхода), тем проще его переработать и тем меньше причин для отправления его на свалку или на сжигание. Раздельный сбор биоотходов играет ключевую роль в улучшении качества отходов, собираемых для последующей переработки». Мёльдер добавляет, что параллельно с процессом раздельного сбора биоотходов необходимо стимулировать спрос на продукцию, изготовленную из биоотходов, таких например, как биогаз. «На данный момент в Эстонии есть несколько самоуправлений, где частично начат переход на использование биогаза в качестве топлива в общественном транспорте. Чем выше внутренний спрос на биогаз, дигестат (остаток процесса биологической переработки органических отходов, используемый в качестве альтернативного удобрения) и другие виды продукции, изготовленные из биоразлагающихся отходов, тем выше уровень переработки и использования биоотходов в качестве вторичного материала».
Осенью 2020 года Департамент окружающей среды опубликовал аналитический обзор, согласно которому образцовой можно назвать организацию сбора и вывоза отходов только в 29 местных самоуправлениях. Обзор показал, что в соответствии с правилами обращения с отходами, образующиеся в процессе приготовления пищи биоотходы бытового сектора и предприятий общественного питания должны быть утилизированы в 49 местных самоуправлениях, однако сбор и вывоз таких отходов организован только в 44 из них. Надо сказать, что в большинстве случаев и в этих 44 местных самоуправлениях раздельным сбором биоотходов охвачены далеко не все жители и предприятия общепита. Таким образом, существует большой потенциал для улучшения раздельного сбора биоотходов.
«Чтобы упростить органам местного самоуправления организацию раздельного сбора биоотходов, мы проводили для них специальные консультации и держали их в курсе событий, касающихся изменений в законодательстве, регулирующего сектор обращения с отходами», - говорит Сигрид Соомлайс, руководитель отдела управления окружающей средой. Она добавляет, что государственная поддержка этим не ограничивается, есть целый ряд инструментов финансовой поддержки со стороны государства, предоставляемых Центром экологических инвестиций (KIK) и направленных на увеличение использования вторичного сырья за счет расширения возможностей раздельного сбора отходов в местных самоуправлениях.
В качестве примера Соомлайс приводит проведенный в 2020 году тур подачи ходатайств Центра экологических инвестиций для поддержки развития инфраструктуры раздельного сбора муниципальных отходов, для обращения с биоотходами и для приобретения необходимого инвентаря. Среди прочего можно было ходатайствовать о выделении средств для закупки оборудования, необходимого для переработки биоотходов, а также дворовых компостеров и контейнеров для биоотходов. И в этом году планируется открыть тур подачи ходатайств в Центр экологических инвестиций (KIK) для получения финансировой поддержки местных органов власти для приобретения оборудования, необходимого для раздельного сбора биоотходов, такого как контейнеры и дворовые компостеры.
В настоящее время проводится тур подачи ходатайств на получение финансирования переработки биоразлагаемых отходов в качестве вторичных материальных ресурсов. Органы местного самоуправления, их учреждения и ассоциации, а также юридические лица могут уже сейчас подавать ходатайства на получения финансовой поддержки для переработки образующегося при очистке сточных вод осадка, пищевых остатков и отходов озеленения. Ходатайство в Центр экологических инвестиций (KIK) надо представить не позднее 31 марта.