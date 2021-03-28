Правда ли, что англичане признали Василия Ливанова лучшим Шерлоком Холмсом всех времён?

Факт признания британцами заслуг Ливанова часто фигурирует в посвящённых ему материалах и передачах. Иногда — без уточнения обстоятельств (”Ливанов и Виталий Соломин, исполнивший роль доктора Ватсона, были признаны англичанами лучшей парой Шерлока Холмса и доктора Ватсона”, телерадиокомпания ”Мир”, репортаж к 85-летию актёра). Однако в основном в СМИ упоминаются два конкретных события, произошедших уже в XXI веке.

О первом из них в декабре 2003 года рассказал сам Ливанов:

”…В сентябре приехала мощная делегация из 20 человек, которая включала в себя семерых англичан во главе с председателем Международного клуба Конан Дойля, трёх немцев и десять японцев. Мне был вручён диплом Международного общества как лучшему Шерлоку Холмсу”.

Этот эпизод (с дипломом ”лучшему Шерлоку Холмсу всех времён и народов”) упоминается также на посвящённом сериалу сайте, в выпуске журнала ”Искусство кино” и многих других источниках.

Не менее важное и торжественное событие состоялось три года спустя: в 2006 году Василий Ливанов был удостоен ордена Британской империи. Вот что сказал об этом случае актёр в 2015 году в интервью телеканалу Life:

”Во-первых, я считаю, что то, что Её Величество королева Великобритании Елизавета II наградила меня орденом Британской империи… я это воспринимаю прежде всего как признание нашей русской национальной актёрской школы, потому что в указе королевском написано, что она меня награждает как лучшего Шерлока Холмса в мировом кинематографе”.

Год спустя, выступая на Первом канале в программе ”Наедине со всеми”, Василий Борисович повторил свою мысль о содержании указа, добавив, что ”орден вручается только через посольства, и в мировом кинематографе этим орденом награждены Стивен Спилберг, Элизабет Тейлор и ваш покорный слуга”.

Безусловно, диплом или указ, если их описания приведены корректно, стали бы доказательством справедливости рассматриваемого утверждения. Но давайте детальнее рассмотрим имеющуюся о них информацию.