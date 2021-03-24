Не забыли обновить договор? Весной многие водители ездят без дорожного страхования

В прошлом году было зарегистрировано 500 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования, что составляет два процента от всех несчастных случаев. Ущерб, причиненный на транспортных средствах, в отношении которых не оформлено дорожное страхование, составил 1,7 миллиона евро.

По оценке члена правления ФДС Лаури Потсеппа, весной повышается риск езды без дорожного страхования. ”Чем теплее становится погода, тем чаще люди начинают пользоваться зимовавшими транспортными средствами — мотоциклами, мопедами, коллекционными автомобилями, лодочными прицепами. Часто весной люди также приобретают новое транспортное средство, и в ходе его подготовки и улаживания связанных с ним дел они могут легко забывать о страховании”, — сказал Потсепп.

В прошлом году ФДС отправил 20 000 напоминаний тем людям, которые не обновили договор дорожного страхования. Во избежание принудительного страхования было отправлено более 70 000 напоминаний.

По словам Потсеппа, люди часто забывают о дорожном страховании, когда весной совершают первую поездку на мотоцикле или садятся за руль зимовавшего в гараже автомобиля. ”Транспортное средство, в отношении которого не оформлено дорожное страхование, можно оставлять стоять максимум на 12 месяцев с момента истечения срока действия последнего договора. Перед тем, как сесть за руль, обязательно следует проверить, находится ли транспортное средство в технически исправном состоянии и действует ли страхование”, — подчеркнул Потсепп.

Действие дорожного страхования можно проверить на сайте ФДС, а сравнить цены на страхование можно с помощью веб-калькулятора. Для получения напоминаний от ФДС необходимо настроить переадресацию с адреса электронной почты на портале eesti.ee на тот адрес электронной почты, которым вы пользуетесь повседневно.