Кризисной коммуникацией нельзя заниматься только в Facebook, как это делает Кая Каллас

Попав в сложную ситуацию, глава ”правительства восходящего солнца” стала человеком, предостерегающим от отмены лета. Остается непонятным, зачем использовать канал, по которому о сообщении премьера узнают только ее друзья и подписчики странички, а не более широкая публика. Facebook, конечно, всемогущий, но все же недостаточный ресурс для того, чтобы передать обращение премьер-министра народу страны, пребывающей в кризисе.

Давайте вспомним, что год назад сделал премьер-министр Юри Ратас. Он каждый день обращался к народу Эстонии через публичные и официальные каналы. Более того, по общественно-правовому телерадиовещанию ежедневно передавали обращение премьер-министра, в котором давался обзор нынешней ситуации и рекомендации к дальнейшему поведению.

Официальная коммуникация должна исходить из официальных каналов, которые передают сообщение как можно большему количеству медиаресурсов, чтобы достичь каждого эстоноземельца. Мы не можем ожидать, что люди будут заходить на Facebook премьер-министра, чтобы почитать новости и важные извещения. Медийные издания также рассчитывают, что важная и критически необходимая информация будет поступать из коммуникационного бюро правительства.

Сегодня в стране кризис, и кризисная коммуникация не должна и не может проводиться в Facebook. В противном случае не стоит удивляться, почему ограничений не придерживаются. Причем это не первый раз, когда премьер делает сообщение государственной важности по каналу с узкой аудиторией. Но в конце концов должно быть понятно, что значительная часть общества не пользуется социальными сетями или делает это не так часто.