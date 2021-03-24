За сутки в Эстонии выявлено 1553 случая заражения коронавирусом, умерли 14 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 033 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 814 в Таллинне.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1507,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,9%.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 172 183 человека, две дозы получили 57 738 человек.

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