24.03.2021, 10:30
За сутки в Эстонии выявлено 1553 случая заражения коронавирусом, умерли 14 человек(11)
Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 265 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 553, или 21,4% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 033 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 814 в Таллинне.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1507,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,9%.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 172 183 человека, две дозы получили 57 738 человек.
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